Cuba : 58 965 000 000 de pesos investis dans le secteur public en 2021

La Havane, 13 mai, (RHC) Cuba a destiné 58 milliards 965 millions de pesos aux investissements dans le secteur public en 2021, a publié le Bureau National de la statistique et de l'information (ONEI).

Sur ce montant, environ 33,388 milliards de pesos ont été alloués aux travaux de construction et de montage. Ces travaux comprennent la préparation des terrains correspondant à la zone d'investissements, les démolitions associées, la construction civile et le montage jusqu'à la mise en service des installations ou des bâtiments.

D'autre part, environ 17 787 millions de pesos ont été investis en équipements et machines, y compris le transport et le mobilier, qu'ils soient importés ou produits localement faisant partie intégrante du processus de production ou de service.

Cela comprend également les dépenses liées aux frais de fret, d'assurance et de transport jusqu'à leur destination finale et leur installation.

Enfin, un peu plus de 7 789 millions de pesos ont été destinés à d'autres dépenses de pré-investissements, de formation, de documentation technique, de promotion et mercatique (sic!), entre autres.

Selon le rapport, les activités économiques présentant les niveaux d'investissement les plus élevés sont les services aux entreprises, l'immobilier et les loyers (35,2 %), l'industrie manufacturière (14,4 %) et les transports, le stockage et les communications (13,1 %).

Ces données recueillies par le ministère des Finances et des Prix, au cours de l'année 2021, ne sont pas comparables à celles de l'année précédente en raison de la mise en œuvre de la tâche "mise en ordre".

Source: Prensa Latina

