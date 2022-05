Cuba : Le vaccin Soberana 02 sera produit en Italie

La Havane, 28 avril (Prensa Latina) La production finale du vaccin anti-Covid-19 cubain Soberana 02 aura lieu en Italie après la signature d’un accord signé lors de la quatrième journée du Congrès international BioHabana 2022.

L’accord trilatéral a été paraphé par Vicente Vérez, directeur général de l’Institut Finlay de Vaccins (IFV) ayant développé le vaccin, Antonio Dinaro, président de la société Adienne, et le leader de l’Agence italienne d’échange culturel et économique avec Cuba, Michele Curto.

Selon les déclarations de Vérez, cette alliance cherche, dans un premier temps, à formuler, (sic!) remplir et conditionner ce vaccin par l’entité italo-suisse Adienne et, dans un second temps, à évaluer la fabrication totale de cette préparation et d’autres de l’IFV.

Soberana 02 est spécialement conçue pour les enfants et a démontré dans les essais cliniques tous les avantages des vaccins conjugués pour la population pédiatrique, a-t-il souligné.

Vérez a également expliqué que ce produit possède une phase III et IV conclues parce qu’il a une application massive qui a montré une grande sécurité, et une évaluation de l’impact de cette administration, ce qui en fait une option unique au monde.

En ce qui concerne son innocuité, le spécialiste a précisé qu’il dispose depuis des mois de toutes les preuves de sécurité, d’immunogénicité et d’efficacité pour être utilisé chez les enfants âgés de 2 à 5 ans.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=889033:la-signature-dun-accord-permettra-la-production-du-vaccin-cubain-soberana-02-en-italie&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101