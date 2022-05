Cuba : Les Etats-Unis refusent le visa à la délégation cubaine au Sommet des peuples

La Havane, 19 mai, (RHC)- Le comité d’organisation du Sommet des peuples a dénoncé la décision du gouvernement des États-Unis de refuser les visas à une délégation de 23 personnes de la société civile cubaine pour participer à l’événement.

«Le refus de leurs visas est un affront aux valeurs démocratiques que le gouvernement états-unien et son Sommet des Amériques, prévu du 6 au 10 juin, a l’intention de défendre», indique le communiqué.

La déclaration souligne qu’avec cette décision et l’exclusion de Cuba du Sommet des Amériques, on a privé la nation antillaise de participer aux discussions vitales sur la démocratie, l’intégration et la coopération régionale.

Parmi les 23 personnes qui se sont vu refuser le visa figure la célèbre scientifique et médecin cubaine Tania Crombet, membre de l’Académie mondiale des Sciences, qui a contribué à la mise au point de plusieurs vaccins qui ont sauvé des vies.

Également, Reineris Salas, un lutteur olympique qui a remporté la médaille de bronze à Tokyo 2020, Jorge González, leader étudiant chrétien et bien d’autres, comme des journalistes, des artistes, des syndicalistes et des dirigeants communautaires.

Le communiqué souligne que la participation de ces représentants divers de la société cubaine aurait donné aux États-uniens, en particulier aux jeunes une occasion importante d’en apprendre davantage sur l’île et d’établir des relations de peuple à peuple.

La déclaration se termine par une demande au gouvernement des États-Unis et à son ambassade à La Havane d’annuler la décision de refuser ces visas.

Source: ACN

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/288339-refus-de-visas-de-la-delegation-cubaine-pour-participer-au-sommet-des-peuples