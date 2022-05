Cuba : Un pas limité dans la bonne direction.

Déclaration du MINREX (Ministère des Affaires étrangères de Cuba)

La Havane, le 16 mai 2022. Aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis a annoncé plusieurs mesures, positives mais de portée très limitée, concernant Cuba en matière de visas, de migration régulière, de vols vers les provinces, de transferts de fonds et d'ajustements de la réglementation pour les transactions avec le secteur non étatique.

De par leur nature, il est possible d'identifier certaines des promesses faites par le président Biden au cours de la campagne électorale de 2020 pour atténuer les décisions inhumaines prises par le Gouvernement Trump qui a durci le blocus à des niveaux sans précédent et la politique de "pression maximale" appliquée depuis lors contre notre pays.

Les mesures annoncées ne modifient pas du tout le blocus ni les principales mesures de siège économique prises par Trump comme les listes d'entités qui sont l'objet de mesures coercitives supplémentaires et n'éliminent pas non plus les interdictions de voyager des Etasuniens.

Elles ne reviennent pas sur l'inclusion arbitraire et frauduleuse de Cuba dans la liste du Département d'État des pays qui soutiennent soi-disant le terrorisme, l'une des principales causes des difficultés rencontrées par Cuba dans ses transactions commerciales et financières dans de nombreuses régions du monde.

Il s'agit cependant d'un pas limité dans la bonne direction, d'une réponse à la dénonciation du peuple et du gouvernement cubains. Elles répondent également aux appels de la société étasunienne et des Cubains résidant dans ce pays. Cela a été 'une demande de la Communauté des États Latino-américains et Caribéens et de la presque totalité des États membres des Nations unies, exprimée par le vote écrasant contre le blocus. Ce sont des demandes justes qui ont été ignorées par le Gouvernement des États-Unis et qui ont eu un coût très élevé pour notre population.

Depuis 2019, le blocus s'est intensifié à l'extrême, profitant de manière opportuniste de la pandémie de COVID-19, de la crise internationale et de la dépression économique qui en a résulté. Sans exagération, les conséquences de ce siège peuvent être qualifiées de dévastatrices. L'augmentation de la migration en est la preuve.

En faisant ces pas limités, le département d'État utilise un langage ouvertement hostile, accompagné des calomnies traditionnelles et de nouveaux mensonges à la mode pendant ces derniers mois, ce qui prouve que les objectifs de la politique des Etats-Unis contre Cuba et ses principaux outils, n'ont pas changé.

Pour connaître la portée réelle de cette annonce, il faudra attendre la publication des décrets d’application.

Le Gouvernement cubain réaffirme être prêt à engager un dialogue respectueux sur un pied d’égalité avec le Gouvernement des États-Unis, sur la base de la Charte des Nations unies, sans ingérence dans les affaires intérieures et dans le plein respect de l'indépendance et de la souveraineté.

