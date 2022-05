Cuba : Venir à Cuba a été une expérience terrible

Par Yamilka Álvarez Ramos

Calla Walsh, la plus jeune déléguée du septième séminaire international sur la paix et pour l’abolition des bases militaires étrangères qui s’est déroulé à Guantanamo du 4 au 6 mai, affirme avec véhémence que venir à Cuba a été une expérience terrible.

Venant de Cambridge, Massachusetts, aux États-Unis, l’activiste politique de 17 ans a révélé qu’elle appartenait au mouvement de solidarité avec Cuba.

« Je suis ici parce que je suis une combattante contre l’impérialisme, surtout contre celui des États-Unis. J’ai vu son action et j’ai vu aussi l’Union Européenne et l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) semer la violence dans le monde entier, » a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué qu’elle était venue à Cuba parce qu’elle voulait visiter Guantanamo à cause de l’impact de la base navale qui se trouve là depuis plus de 100 ans au détriment non seulement de l’environnement mais de l’économie de l’île et qu’elle a le devoir de rentrer dans son pays et d’informer les gens, de raconter ce qu’elle a vu et aussi d’exiger que cette situation cesse.

« Aux États-Unis, nous entendons beaucoup de propagande contre Cuba, on dit qu’elle est mauvaise, que c’est un pays terroriste et si plus d’entre nous pouvions y venir et voir de nos propres yeux, nous nous rendrions compte qu’en réalité ces deux peuples, nous sommes du même côté et qu’unis, nous pourrions lutter et élever nos voix pour nous opposer à cette classe dominante. »

L’activiste a reconnu la façon dont la société cubaine met en valeur ses jeunes, les implique dans la culture, dans le travail communautaire, une façon qui n’a jamais été mise en œuvre dans son pays.

« J’ai connu des jeunes qui sont très actifs dans les actions destinées à lutter contre le COVID-19 et c’est le contraire d’autres Gouvernements qui poussent les jeunes jusqu’à leurs limites, » a-t-elle souligné.

« L’hostilité de la politique des États-Unis ne signifie pas que nous, les jeunes des deux pays, n’avons rien en commun. Nous pourrions nous unir, travailler ensemble pour ce qui pour nous a de l’importance.

À propos des expériences racontées par les délégués latino américains et des Caraïbes disant que les États-Unis et le Royaume-Uni disposent de presque 80 bases, Walsh a déclaré qu’il est très impressionnant d’entendre sur le vif ces expériences vécues et de voir comment le pouvoir de l’impérialisme étasunien s’est déployé dans cette région avec des invasions et des ingérences.

Elle a regretté que de nombreux citoyens étasuniens ne puissent entendre ces arguments, ce qui est une peine parce que cet impérialisme les affecte aussi car les millions qui se gaspillent dans ce déploiement militaire. qui viennent des impôts des contribuables, c’est de l’argent qui pourrait être employé par exemple dans la santé.

Beaucoup de jeunes, aux États-Unis, ont des idées politiques nouvelles et quand ils veulent s’impliquer ou prendre parti dans leur pays ils ne trouvent que des lieux impérialiste, a-t-elle déclaré.

« Dans mon cas, j’ai travaillé dans des domaines politiques et quand j’ai commencé à apprendre des choses sur Cuba et que j’ai voulu les intégrer, j’ai trouvé un blocus sur ce sujet. Peu importe si le candidat est démocrate ou républicain, il y a toujours une espèce de blocus à propos de Cuba et je pense que la solidarité et la voie pour en ouvrir les portes. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/cuba-venir-a-cuba-ha-sido-una-experiencia-tremenda/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/cuba-venir-a-cuba-a-ete-une-experience-terrible.html