Histoire : Pourquoi le 1er mai est la journée internationale des travailleurs

par Claudia Ferri (Historiadora, UBA)

Est-ce un jour à fêter ? La véritable histoire du 1er mai et des « martyrs de Chicago. »

À la fin du XIXe siècle, les travailleurs réclamaient la réduction des horaires de travail. Les journées de travail pouvaient être de 16 heures par jour du lundi au lundi, entassés dans des usines sans ventilation. Tout cela pour un salaire de misère. Les hommes, les femmes et les enfants travaillaient de la même façon alors que les femmes et les enfants gagnaient la moitié de ce que gagnaient les hommes.

Sous le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs, » le 1er mai 1886, dans les villes des États-Unis a eu lieu une grande grève à laquelle ont participé 350 000 travailleurs, un fait extraordinaire pour l’époque. Beaucoup étaient des anarchistes et des socialistes. À Chicago, la grève a eu un gros impact, 40 000 travailleurs y ont participé, tous les transports étaient arrêtés et il y avait des piquets de grève de toute part. La police a attaqué avec des balles les mobilisation ce jour-là et les jours suivants.

Après plusieurs jours de conflit, à Chicago, la police a réprimé un meeting pacifique et quand la foule s’est dispersée, une bombe a éclaté à l’endroit où se trouvaient les forces de police et a fait plusieurs morts et blessés. Sans aucune preuve, ils ont arrêté et condamné pour ce fait 8 travailleurs qui, comme par hasard, étaient les organisateurs de la grève. 5 d’entre ont été condamnés à mort, 2 à la prison à perpétuité et un à 15 ans de prison.

En 1888, en hommage aux martyrs de Chicago, la seconde Internationale qui rassemblait des partis et des organisations ouvrières de presque tout le monde, a déclaré le 1er mai journée internationale des travailleurs.

Aujourd’hui, la plupart des gens travaillent entre 8,9 et 10 heures par jour si nous prenons en compte les heures supplémentaires. Il y a aussi des jeunes qui travaillent moins, dans des conditions précaires et n’arrivent pas à la fin du mois. Et il y a aussi une énorme marée de chômeurs. Mais pendant les 100 dernières années, la technologie a beaucoup plus avancé qu’en 10 siècles d’histoire. Pourquoi devons-nous travailler autant ? Si nous travaillions tous six heures par jour, nous pourrions répartir les heures entre ceux qui ont un travail et les chômeurs, surtout dans les moments de crise dans lesquels c’est toujours nous qui sommes les plus frappés.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

