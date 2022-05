Honduras : Juan Orlando Hernandez plaide non coupable

La Havane, 11 mai, (RHC)- L’ex-président hondurien, Juan Orlando Hernandez sera jugé par un tribunal de New York. Devant le tribunal fédéral de Brooklyn, a plaidé non coupable notamment de (sic!) participation au trafic de 500 tonnes de cocaïne vers les États-Unis, entre 2004 et 2022.

La prochaine audience a été fixée au 28 septembre. La justice nord-américaine décidera alors de la date du procès pour juger l'ancien chef de l'État hondurien (2014-2022). Ce procès, où il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, ne devrait pas se tenir avant début 2023.

Dans le même temps, l'ex-chef de la police hondurienne Juan Carlos « El Tigre » Bonilla, a été extradé vers les États-Unis.

Il y est poursuivi pour avoir « abusé de ses positions dans la police hondurienne pour contourner la loi et jouer un rôle clef dans un vaste complot international de trafic de drogue ».

