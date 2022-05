Honduras : Xiomara Castro remet en question la légitimité du Sommet des Amériques

La Havane, le 11 mai, (RHC)- La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a remis en question ce mercredi la légitimité du Sommet des Amériques en raison du refus du pays organisateur, les États-Unis, d'inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.

«Si toutes les nations ne sont pas là, ce n'est pas le Sommet des Amériques», a-t-elle écrit sur son profil Twitter.

L'exclusion de ces pays du forum, qui se tiendra à Los Angeles du 6 au 10 juin, a provoqué la condamnation de pays du continent et d'organisations internationales.

Parmi les réactions les plus notables, le refus des présidents du Mexique, Andrés Manuel López Obrador qui a fait dépendre sa propre participation de la présence de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua et de la Bolivie, Luis Arce. Ce dernier sera absent du 9e Sommet des Amériques. Il l’a qualifié de réunion exclusive qui ignore les valeurs de son pays et de la région.

Le président bolivien a dit mardi que son pays "fonde ses relations internationales sur la Diplomatie des Peuples, avec l'inclusion, la solidarité, la complémentarité, le respect de la souveraineté, l'autodétermination et la construction collective de la Culture du Dialogue et de la Paix".

Les pays de la Communauté des Caraïbes pourraient par ailleurs être absents de la réunion, plusieurs de leurs dirigeants ayant fait part de leur mécontentement. Les premiers ministres d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, de Trinité-et-Tobago, Keith Rowley, et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, ont exprimé leur mécontentement face au refus de la Maison Blanche d'inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.

