Mexique : AMLO attend la réponse des États-Unis pour décider s’il ira au sommet

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a affirmé lundi qu’il ne déciderait pas s’il irait ou non au neuvième sommet des Amérique tant qu’il n’a pas de réponse du président des États-Unis (USA) Joe Biden concernant l’invitation de tous les pays sans exclusions.

Le président a indiqué pendant sa conférence de presse matinale : « Nous attendons une réponse. Nous comprenons que le président Biden soit occupé et préoccupé par ce qui se passe au Texas avec l’assassinat d’enfants, de jeunes et que cela provoque du retard. »

En même temps, Lopez Obador a envisagé la possibilité que sa proposition soit prise en compte malgré les « fortes pressions » de certains secteurs de la société étasunienne. »

Mais il a ajouté que « quand il faut décider entre l’efficacité politique et les principes, on doit pencher vers les principes parce que sinon, qui sommes-nous ? »

Auparavant, le président avait déclaré qu’il n’assisterait pas au sommet des Amériques si tous les pays n’étaient pas invités. Dans ce cas, il enverrait le ministre des relations extérieures, Marcelo Hébrard, pour représenter son Gouvernement.

« L’unité de l’Amérique est très importante concernant la souveraineté de chaque pays. Cela aiderait à renforcer le continent et ce serait la région la plus prospère et la plus juste du monde à cause de toutes les ressources naturelles, matérielles et humaines qu’il possède. »

Pour leur part, Cuba, le Venezuela et le Nicaragua ont remercié le Gouvernement mexicain pour ses efforts contre la politique excluantes de Washington et en faveur d’une vision démocratique et pluraliste.

Mais le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a affirmé qqu’il n’assisterai au sommet en aucun cas : « On sait que le Gouvernement des États-Unis a décidé depuis le début que le sommet des Amériques ne serait pas inclusif. »

Traduction de Françoise Lopez sur Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidente-lopez-obrador-mexico-cumbre-americas-eeuu-20220530-0027.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/mexique-amlo-attend-la-reponse-des-etats-unis-pour-decider-s-il-ira-au-sommet.html