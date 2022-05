Mexique : Engagement de 500 médecins cubains 

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a affirmé mardi : « C’est une honte que pour des questions politiques, idéologiques , à cause du conservatisme, d’une façon de penser rétrograde, on discrédite » les médecins cubains que j’ai décidé d’engager avec La Havane.

Le président a déclaré que bien que le débat sur l’engagement des médecins cubains soit une bonne chose, on engagera d’abord les médecins mexicains et il a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 juin, la convocation sera ouverte pour l’engagement de 13 765 médecins spécialistes dont le pays a besoin, un peu plus de la moitié des places seront pour des médecins internes (1753).

À propos de ce qu’il a appelé la polémique pour l’engagement de 500 médecins cubains , le président a affirmé que certains médecins mexicains « ne veulent pas travailler dans la montagne de Guerrero, et que d’autres connaissent mieux New York que le Chiapas. »

Selon lui, « le modèle néolibéral a laissé le pays sans médecins » face à quoi « une des choses que je suis en train d’envisager c’est qu’on lance un appel aux spécialistes jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont une dimension sociale, une mystique et peu leur importe s’ils doivent aller dans un hôpital à Lacandona ou à la Tarahumara, il y a beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui ont cette vision. Mais il y en a d’autres, parce que toute cette période de néolibérale a été très aliénante, il y en a d’autres qui pensent que leur monde est celui de la sphère dans laquelle ils se sont développés et qui n’existe pas. »

C’est pourquoi il a ajouté « Ainsi, nous allons aller avec les médecins mexicains jusqu’où on pourra. Comme nous savons que nous n’allons pas avoir tous les spécialistes dont nous avons besoin, surtout dans la montagne de Guerrero, parce que nous le savons déjà, nous connaissons les peuples du Mexique (…) Mais aussi avec tout le respect, un citadins n’a pas cette vision, peut-être parce qu’il connaît plus mieux New York ou Madrid que Chihuahuas ou Tlaxcala ou le Chiapas, ce n’est pas un reproche mais c’est ainsi. »

Il a noté que « les médecins cubains nous ont déjà aidés pour le Covid, nous les remercions beaucoup et la vérité, c’est que c’est une honte que pour des questions politiques, idéologiques , à cause du conservatisme, d’une façon de penser rétrograde, on discrédite. Le droit à la santé est un droit de l’homme. »

L’accord entre Cuba et le Mexique s’est concrétisé lors de la visite du président mexicain à La Havane les 7et 8 mai derniers.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/mexico-lopez-obrador-llama-vileza-a-descalificacion-de-medicos-cubanos-2/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/mexique-engagement-de-500-medecins-cubains.html