Nicaragua : Nous devons nous faire respecter

Le président de Nicaragua, Daniel Ortega, a qualifié mercredi la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC ) de « point de rencontre pour les pays de la région » et appelé à la renforcer pour obtenir une meilleure autonomie et une plus grande souveraineté.

« Ici, nous avons le point de départ, maintenant nous avons besoin de force pour que cette communauté soit plus souveraine et autonome, » a affirmé le dirigeant nicaraguayen lors du 127ème anniversaire de la naissance du grand homme national, Augusto César Sandino.

Le président a souligné les valeurs et le caractère anti impérialiste de la CELAC, une organisation née « avec la force et l’énergie des processus révolutionnaires qui se multipliaient en Amérique latine et dans les Caraïbes » et a eu le courage de ne pas inclure les États-Unis (USA).

Il a réaffirmé son soutien à l’idée que la CELAC et ses membres rencontrent d’autres blocs ou d’autres nations toujours à condition que ces réunions se fassent dans le respect, c’est pourquoi il a rappelé que des pays comme la Russie, la Chine et l’Inde continuent à avoir de larges échanges avec cette communauté.

Nous devons nous faire respecter

« Nous devons nous faire respecter, nous ne pouvons pas dire aux États-Unis que nous aimerions aller à ce sommet. Non, leur sommet ne nous intéresse pas, » a dit le président Daniel Ortega à propos de l’exclusion du Nicaragua, de Cuba et du Venezuela du sommet des Amériques par les États-Unis.

Il a remercié les Gouvernements de la région qui se sont opposés aux États-Unis pour leur manifestation d’inquiétude et leur courage.

Et il a affirmé que la CELAC devrait dire aux États-Unis « fichez le camp avec votre sommet » et que ce devrait être la CELAC qui invite Washington à la rencontrer sans exclure personne de la région.

« Le spectacle que donnent les gouvernants yankees avec ce qu’ils appellent le sommet des Amériques est une honte, » a conclu le président nicaraguayen.

Mesures économiques face a la crise énergétique

Le président du Nicaragua a souligné que parmi les mesures économiques prises par le Gouvernement qu’il dirige se trouve le maintien du prix du combustible bien que dans le monde il continue à monter à cause des sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés à la Russie suite à l’opération spéciale en Ukraine.

« La première chose que nous allons faire, c’est de bloquer le prix du combustible pour que le prix de l’électricité ou d’autres services de base n’augmente pas, » a souligné le président.

Il a révélé que dans cette situation de crise énergétique mondiale, son État a dû mettre en place une politique d’épargne pour garantir que le moteur économique du pays ne soit pas affaibli et que le peuple ne soit pas affecté dans son porte-monnaie.

« Si le prix du combustible augmente, alors les prix des services et des produits augmentent aussi mais là il ne peut y avoir d’augmentation. Ce sont des millions de dollars semaine après semaine que le peuple place à travers le Gouvernement pour que les combustibles n’augmentent pas. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-celac-punto-encuentro-america-latina-20220518-0037.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/nicaragua-nous-devons-nous-faire-respecter.html