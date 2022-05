Pérou :4 nouveaux ministres

La Havane, 23 mai, (RHC)- Le président péruvien, Pedro Castillo, a assermenté à Lima quatre nouveaux ministres. La cérémonie d’assermentation (sic!) a été annoncée moins d'une demi-heure auparavant.

Nicolas Senmache, ancien consultant international et ancien chef du cabinet de conseillers de ce portefeuille, s’est vu remettre le portefeuille de l’Intérieur.

Il remplace le général de police à la retraite Alfonso Chávarry, dont la démission a été réclamée par divers secteurs du Congrès de la République.

Le nouveau ministre du Développement agraire et de l’Irrigation, Javier Arce, jusqu’alors élu au Parlement andin, remplace Oscar Zea, que le groupe d'opposition au Parlement s'apprêtait à censurer, le contraignant à démissionner.

Alessandra Herrera a prêté serment en tant que ministre de l'Énergie et des Mines. Elle était ministre de l'Environnement dans le cabinet dirigé par Héctor Valer, qui n'a duré qu'une semaine en février dernier.

Elle a été fonctionnaire ou conseillère aux ministères de l'Environnement, de l'Intérieur et de l'Agriculture et de l'Irrigation. Elle remplace Carlos Palacios, qui a été mis en cause la semaine dernière par le Congrès.

Le portefeuille des Transports et des Communications a été confié à Juan Barranzuela, qui était directeur général du gouvernement de la région de Tumbes. Il remplace Nicolas Bustamante, qui était également dans le collimateur de l'opposition parlementaire.

Le secrétaire général du parti Pérou Libre, Vladimir Cerrón, a déclaré dans un message sur Twitter que les changements ministériels n'ont pas été consultés (sic!) avec son parti ou son banc (sic!) parlementaire et «sont des décisions du président».

Le législateur du même parti, Guido Bellido, ancien Premier ministre, a écrit sur le même réseau: «Président, c'est une grave erreur de laisser de côté le peuple qui vous a élu, cela génère un coût politique. La population en tiendra compte et le gardera en mémoire».

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/288588-le-president-peruvien-assermente-quatre-nouveaux-ministres