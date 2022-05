Pérou : Débat sur l’installation d’une Assemblée constituante 

La Havane, 3 mai, (RHC) Le Congrès de la République du Pérou a commencé ce mardi à débattre de la proposition du gouvernement d'organiser un référendum sur la pertinence d'une Assemblée constituante.

La proposition est confrontée au filtre du Comité de la Constitution, dont la majorité est hostile à l'idée que les citoyens décident ou non de l'Assemblée constituante, qui, comme prévu, se tiendrait en même temps que les élections régionales et municipales du 5 octobre.

Le débat parlementaire porte également sur deux autres projets similaires introduits par des élus du parti Pérou Libre, au pouvoir, qui soutiennent la proposition du gouvernement.

Les élus Samuel Abad et Delia Muñoz ont fait valoir qu'une assemblée constituante n'est pas prévue dans la constitution approuvée en 1993 sous le gouvernement d'Alberto Fujimori, ce qui explique pourquoi le référendum ne serait pas approprié.

Par contre César Delgado estime qu'il n'y a aucun problème à inclure un nouveau moyen de changement ou de réforme, tel qu'une assemblée constituante, mais son acceptation dépend des critères du Congrès de la République.

Oscar Urviola maintient quant à lui, une position politique belliqueuse contre le projet de loi, qu'il décrit comme "un saut dans le vide" et une tentative d'éviter les accusations de corruption contre l'exécutif.

Une intense campagne politique, commerciale et médiatique est menée contre le projet de loi, y compris l'argument, basé sur des sondages que les critiques considèrent comme biaisés, selon lequel la grande majorité ne croit pas qu'une Assemblée soit nécessaire.

Un sondage réalisé par la société Ipsos indique que seuls 7% des personnes interrogées soutiennent l'Assemblée constituante, bien que la question posée ne soit pas mentionnée et se contente de demander quelle devrait être la priorité du gouvernement cette année, obtenant un résultat largement majoritaire pour des options telles que la lutte contre la criminalité et la corruption.

Un autre sondage privé a été un peu plus précis et a demandé s'il était opportun de convoquer l'Assemblée. 23,8 % ont répondu par l'affirmative et 72,6 % ont déclaré que d'autres questions étaient plus urgentes.

En réponse à cette campagne, le Premier ministre Aníbal Torres a déclaré que si ceux qui ne veulent pas de la Constituante sont une infime minorité, pourquoi la panique et l'hystérie qui motivent le projet, alors que les opposants devraient permettre le référendum car il n'y aurait aucune possibilité de vote en faveur du Oui. Le président Pedro Castillo a souligné que personne ne peut refuser aux Péruviens le droit de décider s'ils veulent une Assemblée constituante. Quelle est la crainte d'un référendum, quelle est la crainte que le peuple ait son mot à dire?", a-t-il déclaré.

