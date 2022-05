Pérou : Une enquête contre Pedro Castillo remet en question la participation au sommet

Des doutes quant à la présence du président péruvien Pedro Castillo au Sommet des Amériques aux États-Unis sont apparus aujourd'hui à cause du scandale politique déclenché par le début d'une enquête criminelle sur le président.

Les questions ont été soulevées le lendemain du jour où le ministère public a officiellement rapporté que le procureur général, Pablo Sánchez, avait décidé, après de fortes pressions politiques et médiatiques, d'inclure dans une enquête préliminaire un ancien ministre, six membres du Congrès et d'autres personnes impliquées dans des actes présumés de corruption.

D'une part, les juristes César Azabache, Aníbal Quiroga et Romy Chang ont convenu qu'après l'ouverture de l'enquête, le juge en charge peut répondre à une demande de mesures préventives dont l'interdiction de quitter le pays.

Quiroga a noté que la semaine dernière, le bureau du procureur avait demandé que l'ancien ministre des Transports et des Communications Juan Silva soit empêché de voyager à l'étranger et de pouvoir faire la même demande pour Castillo.

Azabache a souligné que ces dispositions peuvent être adoptées dans la mesure où des preuves s'accumulent contre le président, et Chango a précisé que, puisqu'il s'agit d'une enquête préliminaire, le chef de l'État peut continuer à exercer ses fonctions et à voyager à l'étranger.

Interrogé à ce sujet, le membre du Congrès Wilmar Elera a déclaré que le permis de voyage pour le Sommet des Amériques demandé par Castillo est en attente de l'approbation du Congrès et qu’il était d'avis que puisqu'il s'agit de représenter le pays, le président devrait voyager.

La semaine dernière, le président a demandé l'autorisation dont il a besoin selon la Constitution pour se rendre aux États-Unis du 7 au 12 juin les pour participer au sommet et à d'autres réunions.

Dans une déclaration précédente, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que le Pérou sera représenté à la réunion remise en question par l'exclusion par le gouvernement hôte des pays avec lesquels Washington a des divergences politiques, une discrimination avec laquelle le Gouvernement péruvien n'est pas d'accord.

Le rapport indique que le Pérou "a fait connaître en temps opportun son aspiration à ce que tous les pays de la région participent au sommet, afin de permettre un dialogue ouvert et inclusif et de surmonter les différences".

