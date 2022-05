Venezuela : Des actions d’entreprises publiques sur le marché

La Havane, 12 mai, (RHC)- Le président Nicolas Maduro a annoncé à Caracas la mise sur le marché, lundi prochain, entre 5 et 10% des actions des entreprises publiques vénézuéliennes.

Parmi les offres figurent des entreprises liées à la pétrochimie et des entreprises mixtes de pétroles et de gaz.

Le président Maduro a également annoncé que dans les semaines à venir, le gouvernement va présenter un projet de loi sur la promotion et la protection des exportations qui sera convenu, consulté et approuvé conjointement avec tous les secteurs économiques du pays.

Nicolas Maduro a appelé à la construction d'une nouvelle carte des opportunités d'exportation et à la création de toutes les conditions pour que l'État puisse soutenir, appuyer et financer la production d'exportation.

Il a assuré que le pays se dirige vers un modèle exempt de dépendance du pétrole, qui ne peut être atteint que par la production, la satisfaction des besoins alimentaires de la population.

" Le portefeuille de pétrole et de gaz est en expansion, mais nous ne parions pas l'avenir sur cela (...) nous parions l'avenir du Venezuela sur le travail comme alternative au pétrole ", a-t-il souligné.

Il a souligné le récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), selon lequel le Venezuela a connu une croissance de 33 % de ses activités d'exportation et s'est classé au dixième rang de la région avec la plus forte croissance dans ce domaine.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287678-le-venezuela-encourage-lelargissement-de-son-actionnariat