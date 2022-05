Venezuela : Des membres du Congres des Etats-Unis demandent la levée des sanctions 

La Havane, 13 mai, (RHC)- 18 membres du Congrès des États-Unis ont demandé au président Joe Biden de lever les sanctions contre le Venezuela.

Quelques semaines avant le Sommet des Amériques à Los Angeles, en Californie, ces élus, membres de la Chambre des Représentants, soulignent, dans une lettre adressée au président Biden que les sanctions appliquées contre le Venezuela n’ont pas atteint leur objectif.

Signé notamment par les représentants Raúl Grijalva de l’Arizona et Jesús García de l’Illinois, le texte reconnaît "les terribles coûts humains qui ont été encourus" et exhorte la Maison Blanche à lever toutes les sanctions financières et sectorielles qui exacerbent la situation humanitaire.

Les États-Unis ont imposé de multiples sanctions contre le Venezuela, dont beaucoup sont liées aux violations présumées des droits de l'homme par le président Nicolas Maduro.

Cette lettre fait suite à une autre demande d'allègement des sanctions envoyée au président Biden, au secrétaire d'État Antony Blinken et à l'ambassadeur des États-Unis au Venezuela, James Story, le mois dernier par des dirigeants de la société civile et des économistes vénézuéliens, selon Bloomberg.

Une délégation nord-américaine s'est entretenue avec des responsables vénézuéliens en mars pour tenter de remplacer avec du pétrole du pays sud-américain les importations faites jusqu’alors de la Russie.

Cependant, selon The Hill, les législateurs des deux côtés de l'allée ont critiqué l'administration pour sa volonté de s'engager avec le Venezuela, ainsi qu'avec l'Arabie saoudite et l'Iran, sur d'éventuels accords pétroliers malgré l'interdiction.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287746-des-congressistes-etasuniens-plaident-en-faveur-de-la-levee-des-sanctions-a-lencontre-du-venezuela