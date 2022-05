Venezuela : Ils veulent nous laisser en dehors du sommet des Amériques

Par J.J. Álvarez

La République Bolivarienne du Venezuela, symbole de la résistance révolutionnaire latino-américaine et caribéenne qui continue à affronter l’augmentation dangereuse du comportement hégémonique des États-Unis a été exclue du sommet des Amériques qui aura lieu du 6 au 10 juin prochain dans la ville de Los Angeles, aux États-Unis.

Séparer le Venezuela du sommet des Amériques constitue une méthode alambiquée, perfide, cynique et extrêmement vile, basée sur les critères, la cupidité et les présomptions du président nord-américain Joe Biden dans le cerveau duquel continue de germer une éthique diplomatique élémentaire. Pour le prochain sommet, les États-Unis espèrent ne pas avoir à gérer de perturbations politiques qui ne seraient pas de leur goût. Le Venezuela comme Cuba et le Nicaragua les irrite beaucoup, les supprimer de la liste des invités, ce serait se libérer d’un défi politique.

Il est évident que le Gouvernement des États-Unis avec sa diplomatie en processus de démolition continue à prétendre s’ériger en « modèle de démocratie et de liberté » dans le prochain rendez-vous américain sur la base de la désinformation qu’il pratique. C’est pourquoi il esquive le Venezuela, Cuba et le Nicaragua qui ne sont pas sous sa domination pour son bénéfice propre parce que cela pourrait éviter des remises en question de leurs déclarations hégémoniques par lesquelles ils prétendent soumettre la majorité de leurs hôtes à leurs desseins.

Un sommet des Amériques sans le Venezuela, Cuba et le Nicaragua sera un forum dans lequel les États-Unis exhiberons leur arrogance, plaideront pour la prédominance de l’uni-polarité, l’imposition de leur point de vue et les dictats de leurs lois extraterritoriales. Le sous-secrétaire de la Maison-Blanche pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Brian Nichols, souligne que les Gouvernements du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua ne doivent pas être à ce sommet parce qu’ils n’observent pas la « démocratie étasunienne. »

On entend des voix qui diffèrent de celle de Monsieur Nichols. En effet, le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, le président de la Bolivie, Louis Arce, et certains dirigeants de l’association des Etats des Caraïbes n’assisterons pas à ce sommet si l’exclusion des trois pays membres de l’ONU, de la CELAC , des pays non-alignés, de l’Alba–TCP et du continent américain n’est pas retirée.

En ces moments de doute politique pour les États-Unis, au sommet des Amériques, le Venezuela ne fera pas machine arrière, ne cessera pas d’être rebelle, digne et de vouloir être indépendant, hors du sommet ou dans le sommet .

