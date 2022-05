Venezuela : Le représentant de l’UE manifeste son soutien au dialogue 

Caracas, 10 mai (Prensa Latina) Le chef de mission de l’Union européenne (UE) au Venezuela, Rafael Dochao, a exprimé son soutien à la poursuite du dialogue entre le gouvernement et l’opposition.

Nous soutenons le dialogue qui doit avoir lieu entre les Vénézuéliens, les acteurs extérieurs nous devons et nous pouvons être présents, mais en soutenant. Nous pouvons le faire de plusieurs façons, comme nous l’avons déjà fait en 2021, où le dialogue au Mexique comptait deux pays accompagnateurs, dont les Pays-Bas, appartenant à l’UE, a déclaré le diplomate à une station de radio locale.

Il y avait une présence claire, nous pouvons les accompagner, a-t-il souligné.

Dochao a expliqué que des "actions discrètes" sont déjà menées par l’entité pour soutenir la continuité des négociations, interrompues au Mexique, après que les États-Unis ont extradé illégalement l’envoyé spécial vénézuélien Alex Saab, qui faisait partie de la table de dialogue.

"Nous nous rencontrons les uns les autres et nous renforçons le dialogue, y compris au sein de l’opposition vénézuélienne qui connaît souvent certaines difficultés internes, là aussi nous serons présents pour que ce dialogue soit fructueux", a assuré le haut fonctionnaire.

Récemment, le représentant européen a rencontré le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Félix Plasencia, pour aborder des sujets d’intérêt et analyser la situation internationale.

L’exécutif bolivarien et l’Assemblée nationale se sont prononcés en faveur de la reprise des négociations, mais sur la base de leur tenue dans le pays sud-américain cette fois-ci, et sans ingérence de tiers, ainsi que d’autres conditions, dont la libération de Saab et la levée du blocus des États-Unis.

