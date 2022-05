Venezuela : Les États-Unis autorisent leurs entreprises à reprendre leurs opérations au Venezuela

La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a confirmé mardi le fait que le Gouvernement des États-Unis a autorisé les entreprises pétrolières étasuniennes et européennes à « négocier et à reprendre leurs opérations » avec le Venezuela, au milieu d’un paquet compliqué de sanctions imposées par Washington à Caracas depuis au moins 10 ans.

« Le Gouvernement bolivarien du Venezuela a vérifié et confirmé les informations publiées disant que les États-Unis d’Amérique ont autorisé les entreprises pétrolières étasuniennes et européennes à négocier et à reprendre leurs opérations au Venezuela,» a écrit Rodriguez sur Twitter.

La haute fonctionnaire a signalé que son pays « aspire à » ce que cette sorte de décisions des États-Unis « ouvre la voie à la levée complète des sanctions illicites » qui touchent la population vénézuélienne.

Elle a ajouté que la communauté internationale sait que le Venezuela a réussi une « récupération économique grâce a ses propres efforts » malgré les « sanctions illégitimes » et « le blocus inhumain » imposés au pays par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres Gouvernements alliés.

«Notre peuple est fier du travail et des réussites de ces derniers temps, » a dit la vice-présidente qui a souligné que le Gouvernement vénézuélien, « attaché à ses profondes valeurs démocratiques, continuera infatigablement à encourager le dialogue fécond au niveau national et international. »

Elle a aussi signalé que « le Venezuela aspire à ce que ces décisions des États-Unis d’Amérique ouvrent la voie à la levée totale des sanctions illégales qui affectent tout notre peuple. »

Qu’avaient dit les médias ?

L’agence de presse AP a fait savoir que de hauts fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis qui ont souhaité garder l’anonymat avaient parlé des changements de Washington à propos des sanctions et annoncé que le Gouvernement de Joe Biden va permettre à Chevron corp de négocier sa licence avec la compagnie d’État Petróleos de Venezuela (PDVSA) mais ni de forer ni d’exporter du pétrole d’origine vénézuélienne.

D’autres agences dont EFE citent un fonctionnaire de haut niveau du Gouvernement de Biden et signalent que lors d’un appel avec des journalistes, celui-ci a confirmé la levée de l’interdiction faite à la compagnie étasunienne Chevron de négocier avec PDVSA et que l’allègement des sanctions était destiné à essayer de réactiver le dialogue entre l’opposition et le Gouvernement vénézuélien.

« Je veux préciser que le Gouvernement fait cela en réponse aux conversations qui ont lieu entre le régime et le Gouvernement par intérim (de Juan Guaidó ), » a déclaré le fonctionnaire. L’allégement des sanctions inclut aura aussi l’élimination de certains Vénézuéliens proches du Gouvernement de la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis.

Pour sa part, The Wall Street journal, dans un article de son conseil éditorial intitulé « la danse de Biden avec un dictateur latino, » publié lundi, évoque des mouvements qui encourageraient le Gouvernement États-Unis et les démocrates à rétablir les relations avec le Venezuela et le président Nicolas Maduro.

Le texte cite le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador qui, la semaine dernière, lors de l’une de ses conférences de presse matinales, a dit : « il y a déjà eu un accord avec le Venezuela pour qu’une entreprise étasunienne extraie 1 000 000 de barils par jour. »

« C’est bon pour le Venezuela, c’est bon pour les États-Unis, c’est bon pour le monde, »a ajouté le président.

Sous certaines conditions

En mars dernier a débuté un rapprochement entre les États-Unis et le Venezuela. Ce mois-la, une délégation États-Unis en a été reçue à Caracas par le président Maduro qui a qualifié la réunion de « respectueuse, cordiale » et « très diplomatique. »

Après cela, le Venezuela a libéré deux Étasuniens emprisonnés: Gustavo Cardenas, condamné pour détournement de fonds dolosif et collusion de fonctionnaire avec un entrepreneur ainsi que pour le délit d’association de malfaiteurs et Jorge Fernandez, accusé de terrorisme.

Ces mêmes jours, après la réunion, le porte-parole du département d’État des États-Unis, Ned Price, a affirmé que Washington « réviserait » certaines politiques de sanctions mais sous certaines conditions.

« Nous reconsidérerons certaines politiques de sanctions si et seulement si les parties font des progrès significatifs dans les négociations menées par le Venezuela au Mexique pour obtenir le respect des aspirations du peuple vénézuélien à une véritable, une authentique démocratie. »

Pour sa part le chancelier vénézuélien Félix Placencia a signalé que Caracas serait disposée à coopérer avec les États-Unis en ce qui concerne le commerce du pétrole à condition qu’ils respectent « la souveraineté et la légitimité » du Gouvernement du Venezuela.

« J’espère qu’ils respecteront la souveraineté et la légitimité de mon Gouvernement. Le président Maduro est le seul légitime chef de Gouvernement du Venezuela. Nous pouvons faire beaucoup ensemble en ce qui concerne le commerce du pétrole en les convainquant de respecter cela, » a-t-il déclaré.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/05/gobierno-venezolano-confirma-que-washington-autorizo-a-empresas-petroleras-para-que-negocien-y-reinicien-operaciones-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/venezuela-les-etats-unis-autorisent-leurs-entreprises-a-reprendre-leurs-operations-au-venezuela.html