Venezuela : Nous combattons pour avoir le droit d’avoir une voix

Le ministre du pouvoir populaire pour la communication et l’information du Venezuela, Freddy Ñáñez, a donné une conférence à l’institut supérieur des relations internationales « Raul Roa Garcia. » Le recteur de l’institution, Rogelio Sierra et d’autres membres de la direction du ministère des relations extérieures l’accompagnaient.

Comprendre l’influence qu’exercent les technologies de l’informatique et des communications, essentiellement les médias digitaux et des réseaux sociaux comme Twitter et TikTok, sur l’état de l’opinion publique, est essentiel pour nous qui faisons de la communication politique dans nos pays, a-t-il déclaré.

Des faits comme le coup d’Etat médiatique au Venezuela il y a 20 ans nous démontrent que nous vivons à une époque de guerre sémiotique dans laquelle « la vérité » se construit et les médias nous l’imposent.

Selon le ministre, en ce moment, nous sommes sujets à un coup d’Etat médiatique à l’échelle mondiale, à l’application d’un manuel de guerre non conventionnelle appelée également « coup d’état doux » grâce auquel on étudie le fonctionnement organique des peuples et on conçoit les campagnes adéquates pour « pouvoir les discipliner. »

Il s’agit, dit-il, du pouvoir exercé grâce a la construction d’un récit que nous ne pouvons pas vérifier et à l’imposture envers la réalité, « ce qu’on appelle la psycho politique. »

Le ministre a expliqué que grâce aux réseaux sociaux, on crée des empathies (sociétés empathiques) et en dépolitise la réalité. « Rapidement, le scandale de l’acteur étasunien Will Smith aux Oscars a fait plus de titres que la guerre en Ukraine et est devenu tendance. »

Il a prévenu qu’il y avait un retour vers « l’infantilisation de la société » dans laquelle toute photo, tout commentaire ou tout geste banal est célébré à l’instant et même, « on peut bloquer celui qui ne le célèbre pas. »

Il existe des essaims de haineux, de bloqueurs permanents qui cherchent à faire taire le discours opposé au scénario dominant. C’est la dictature de l’algorithme. Et qui domine l’algorithme ?

Des pays comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, exclus du pseudo « sommet des Amériques » sommes face au défi de gagner la souveraineté technologique et de la communication, a-t-il dit.

Nous vivons dans un monde ancré dans l’exploitation de la liberté, dans lequel ne pas avoir de réseaux sociaux est synonyme de ne pas avoir de curriculum vitae au XXe siècle, de ne pas avoir d’existence.

Ce sont les réseaux sociaux comme Twitter qui régulent notre langage en établissant des limites de caractères qui nous obligent à appliquer l’économie du langage et de la pensée, « endoctrinés pour répondre à l’algorithme, » dans ce monde digital dans lequel on a comme schéma l’éphémère et le superficiel, des images vides de contenu.

Selon le dirigeant bolivarien, le projet de la machinerie de la communication dominante dans le monde n’est pas, à présent, que tout le monde pense la même chose mais que plus personne ne pense, ce qu’ils vont l’obtenir grâce à la sur-information dont la plupart n’est pas vérifiable.

À son avis, nous sommes donc appelés à élaborer une théorie de la communication qui nous rende souverains, qui garantisse une consommation culturelle et une consommation d’informations avec du contenu, créatrice de conscience.

Alors que dans des pays comme le Venezuela et Cuba, par les voies officielles, nous pratiquons une diplomatie de paix « la contre diplomatie se fait par TikTok, a-t-il déclaré et il a affirmé que Cuba a vaincu la machinerie de Hollywood et des grands médias pendant plus de 60 ans, elle sera donc sans aucun doute capable de vaincre les campagnes contre elle sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, on livre une bataille qui n’est déjà plus une bataille pour la vérité mais pour le droit d’avoir une voix dans un monde de plus en plus digitalisé, a-t-il conclu.

