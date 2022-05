Venezuela : Trump avait prévu de bombarder un complexe pétrochimique

L’ambassadeur du Venezuela devant l’Organisation des Nations Unies (ONU), Samuel Moncada, a donné des détails sur la dénonciation faite il y a quelques jours par Marc Esper , secrétaire à la défense du Gouvernement de Donald Trump aux États-Unis. Dans une interview accordée à la chaîne CBS, Esper a affirmé que Trump avait proposé 2 invasions militaires : 1 du Venezuela et 1 de l’Iran. Moncada a fait savoir jeudi que l’invasion du Venezuela avait pour objectif d’attaquer militairement le complexe pétrochimique industriel général de la division José Antonio Anzoategui situé près de Barcelone, dans l’Est du pays.

« Ce qui suit est l’une des nombreuses confessions de Mark Esper, secrétaire à la défense des États-Unis sous le Gouvernement de Trump. Nous, tous les Vénézuéliens, devons connaître ces faits pour comprendre la menace que nous affrontons encore aujourd’hui, » a écrit Moncada sur Twitter avec des informations prises dans le livre de Mark Esper, « Un serment sacré : mémoires d’un secrétaire à la défense dans des temps extraordinaires . »

Moncada explique que « le 9 juin 2020, lors d’une réunion du conseil de sécurité nationale, Robert O´Brien, conseiller présidentiel, a proposé une attaque militaire du complexe de raffineries de José dans l’est du Venezuela. C’est ce qu’avoue Esper lui-même, qui était présent à cette réunion. » L’ambassadeur a partagé des photos d’extraits du livre d’Esper avec leur traduction.

Moncada poursuit : « L’objectif tactique était de paralyser l’économie pétrolière du Venezuela et, avec le chaos et la souffrance du peuple, d’atteindre l’objectif stratégique : renverser le président Maduro et imposer Juan Guaidó comme chef du Gouvernement. »

« L’opération devait être exécutée avec une attaque aérienne sur le complexe pétrolier ou une attaque par mer avec des troupes spéciales de l’armée des États-Unis. L’acte de guerre respectait les demandes perpétuelles d’actions militaires que Trump faisait depuis 2017. »

« Le secrétaire Esper , le chef de l’état-major conjoint (Marc) Milley et la directrice de la CIA (Gina) Haspel, étaient d’accord sur le fait que cette attaque était un acte de guerre contre-productif parce qu’il unirait le peuple dans la défense du président Maduro, » signale Moncada.

Il explique que « ce groupe n’a pas approuvé l’attaque militaire et a proposé des attaques avec des opérations cybernétiques (sur les systèmes de contrôle digitaux de l’infrastructure économique) et des opérations clandestines soutenues par les États-Unis mais exécutée par l’opposition intérieure du Venezuela. »

« Le général Milley a aussi proposé des opérations de guerre irrégulière (type « contras » au Nicaragua) exécutées par des mercenaires vénézuéliens entraînés en Colombie. Cette idée a été proposée à Guaidó plusieurs fois lors de la réunion avec Trump à la Maison-Blanche, le 5 février 2020, » a indiqué Moncada.

Il est important de rappeler que pendant ces dernières années, plusieurs opérations ont été exécutées pour essayer de renverser le Gouvernement du président Nicolas Maduro.

Le 4 août 2018, un attentat contre le président réalisé avec des drones chargés d’explosifs qui ont blessé 7 militaires a échoué.

« La bataille des ponts » : Le 23 février 2019, une opération a été tentée pour faire entrer au Venezuela des camions avec une soi-disant aide humanitaire par plusieurs points frontaliers, une opération en réalité destinée à faire entrer des paramilitaires et des déserteurs pour essayer de prendre les états frontaliers. Cela s’est déroulé un mois après l’auto proclamation de Juan Guaidó comme soi-disant président par intérim du Venezuela, et la Colombie l’a soutenue et y a participé activement ainsi que d’autres pays de ce qu’on appelle le « groupe de Lima. »

En mars 2019, une série de pannes d’électricité qui ont duré plusieurs jours ont secoué presque tout le pays. Le Gouvernement vénézuélien a fait savoir que celles-ci étaient dues à des attaques cybernétiques contre les cerveaux du système électrique national.

Le 30 avril 2019,un petit groupe de militaires et de membres du SEBIN ont tenté un coup d’Etat contre le président Maduro, coup d’Etat qui a échoué sans qu’il y ait de combats.

Le 3 mai 2020, une incursion de mercenaires et de paramilitaires a été neutralisée à La Guaira, à Chuao et dans d’autres villages de la côte vénézuélienne. Ce qu’on appelait « l’opération Gédéon » était composé de mercenaires engagés dans une entreprise étasunienne appelée « Silvercorp » et a fait 8 morts parmi les attaquants. Elle avait pour objectif de capturer ou d’assassiner le président Maduro.

En septembre 2021, il y a eu des pannes très graves sur la plate-forme de la Banque du Venezuela, à propos desquelles le Gouvernement vénézuélien a fait savoir qu’il s’agissait d’une attaque cybernétique massive.

