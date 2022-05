Venezuela : Trump envisageait un blocus naval du Venezuela et de Cuba

Le Gouvernement des États-Unis (USA) avait planifié en mars 2020 un blocus naval simultané du Venezuela et de Cuba dans le but de renverser les deux Gouvernements, selon une information contenue dans le nouveau livre de Mark Esper qui était à l’époque secrétaire à la défense du président des États-Unis Donald Trump. C’est ce qu’a dénoncé dimanche l’ambassadeur du Venezuela devant les Nations unies (ONU), Samuel Moncada, sur Twitter.

Le diplomate vénézuélien, en se basant sur des extraits du livre « Un serment sacré : mémoires d’un secrétaire à la défense à des moments extraordinaires » de Mark Esper, a indiqué que ce plan a commencé à être conçu après les réunions entre Trump et le soi-disant président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, à Washington, sur lesquelles Moncada a donné de larges informations ces derniers jours.

« En mars 2020, dans la poursuite de la réunion Trump–Guaidó, le Gouvernement des États-Unis a discuté d’un blocus naval total et simultané de Cuba et du Venezuela pour renverser les Gouvernements des deux pays, » a signalé Moncada dans le premier de ses 10 tweets qui, comme précédemment, étaient accompagnés d’extraits du livre d’Esper et de leur traduction.

« Le 30 avril 2019, après l’échec du coup d’Etat organisé par les États-Unis au Venezuela, Trump a menacé Cuba d’un blocus total et complet si ses relations avec le Venezuela « ne prenaient pas fin immédiatement » », a rappel Moncada en montrant des captures d’écran d’informations publiées ce même jour par Fox News contenant les menaces de Trump.

Moncada a rappelé que Trump était aussi partisan de l’usage de la force armée pour empêcher le flux de pétrole entre le Venezuela et Cuba. « Ces idées étaient proposées par Robert O´Brien et Mauricio Claver-Carone au conseil de sécurité nationale, » a écrit Moncada. O´Brien était conseiller à ce conseil et Claver- Carone était son directeur.

« À la réunion de mars 2020 ont participé tous les chefs des agences de sécurité des États-Unis. La proposition était de bloquer tous les passages maritimes vers Cuba et le Venezuela pour asphyxier leurs économies. Un véritable acte de guerre selon le droit international. »

Mark Esper explique dans son livre qu’il était d’accord pour couper toutes les entrées de pétrole au Venezuela « mais qu’il pensait qu’un blocus naval de Cuba comme au moment de la crise des missiles de 1962 était une idée vieille est dépassée. Nous avons besoin de trouver une manière légale et crédible de le faire, » avait-il ajouté.

Le blocus militaire total du commerce maritime de Cuba et du Venezuela a été rejeté parce qu’il était absurde mais O’Brien a proposé une autre option : arrêter et confisquer tous les bateaux avec du pétrole vénézuélien.

Esper savait que Trump, O´Brien et Claver-Carone étaient favorables à l’utilisation de la force armée sans réfléchir à sa justification et aux conséquences internationales. Mais s’il s’y opposait, il allait être accusé de « traîner les pieds » face aux instructions de Trump.

Moncada explique que ceux qui proposaient le blocus n’avaient pas pensé à des problèmes comme : la base légale pour l’arrestation, l’utilisation de la force si l’accès au bateau était refusé, les règles de combat si nécessaire, que faire s’il y avait des troupes des États-Unis tuées, blessées ou capturées.

« Ils n’avaient pas pensé non plus à ce qu’il fallait faire du bateau capturé, dans quel port le conduire, qui conduirait le bateau, que faire du pétrole saisi. Ces problèmes, Trump, O´Brien et Claver-Carone ne les comprenaient pas. Nous avons tous décidé de chercher les réponses nécessaires avant d’agir, » explique Esper dans son livre.

Moncada a achevé ses tweets en signalant que « la réunion Trump–Guaidó a permis de planifier l’invasion militaire directe, l’attaque mercenaire depuis la Colombie, l’assassinat du président Maduro, l’attaque militaire du port (raffinerie) de José (à Anzoátegui), le blocus naval de Cuba et du Venezuela et le vol du pétrole vénézuélien dans les eaux internationales. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/05/trump-considero-hacer-un-bloqueo-naval-simultaneo-a-venezuela-y-cuba-segun-afirmo-su-secretario-de-defensa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/venezuela-trump-envisageait-un-blocus-naval-du-venezuela-et-de-cuba.html