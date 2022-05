Venezuela : Un nouveau système de gouvernement

Le président de la République, Nicolas Maduro, a lancé le système 1 × 10 du bon gouvernement, vendredi, au polyèdre de Caracas lors d’une cérémonie pendant laquelle on commémorait aussi le quatrième anniversaire de sa réélection.

Le président Maduro a expliqué que le système 1x10 du bon gouvernement « est la construction d’un nouveau système de connexion technologique et humaine pour s’occuper des problèmes des gens dans le but de renforcer la gestion publique. »

Pour sa part, La vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, a affirmé que ce système met la plus haute technologie au service du peuple : « Il s’agit d’une plate-forme technologique du système de la Patrie au service du peuple pour que son message arrive directement aux gouverneur set au maires (…) Pour que le peuple puisse vous informer en temps réel des différentes situations. »

C’est l’une des lignes stratégiques de l’année 2022 qui ont été défini dans les 3R.net comme mécanisme destiné à garantir la connexion directe avec les plaintes et les propositions du peuple grâce aux moyens technologiques.

Les lignes stratégiques

Le président de la République, Nicolas Maduro à lancé 6 lignes stratégique d’action dans ce nouveau plan de gouvernement :

–Avancer et renforcer la récupération intégrale du pays à partir du renforcement des 15 moteurs et obtenir la croissance des indicateurs. « L’économie. Vers la stabilité, la satisfaction des besoins. »

–Le socialisme dans le domaine social : garantir les plans pour la gratification et les besoins humains : l’éducation, le salaire, la sécurité sociale, le logement.

–Assurer le droit à l’environnement, à la ville et aux services publics. « L’écologie, la plantation d’arbres dans le pays, la nature, le bien vivre, les services de base : l’électricité, l’eau, le gaz. Le peuple doit vivre une révolution sans justification. »

–Il faut garantir et encourager la participation du pouvoir populaire et des mouvements sociaux pour garantir le bon gouvernement dans tous les espaces : conseil municipaux, communes, CLAP, chef de rue et UBCH, tous les mouvements sociaux destinés à garantir le bon gouvernement, la classe ouvrière, les femmes, les étudiants, les paysans, les indigènes, les LGBTI+, etc.

–Défendre la souveraineté nationale, l’intégrité, la paix et renforcer le rôle du Venezuela dans la géopolitique mondiale : « Le Venezuela jamais ne demandera du cacao à personne mais avec le respect, » a noté Maduro.

–Renforcer un nouveau système de justice, de sécurité des citoyens et les cadrans de Paix comme modèle de la bonne lutte contre la délinquance. Le Venezuela territoire de paix.

Troisième échelon : carte de solution et ordre du jour concret d’action

Le président a annoncé qu’à partir du 20 mai, il y aura 60 jours pour que les nouveaux 1 × 10 s’inscrivent dans la communauté.

« Active toi ! Pas moins de 10, je l’ai inscrit dans le système de la Patrie et cela va permettre de faire des rapports, des dénonciations, des alertes et des propositions de la communauté dans laquelle on vit.Ou nous courrons ou nous nous hissons. Une nouvelle forme de gouvernement avec le pouvoir populaire. Si vous êtes indépendant, vous pouvez inscrire votre 1 × 10 pour faire vos alertes, vos demandes et vos propositions. »

Il a nommé le vice-président à la planification, Ricardo Menendez, chef de la carte de solution pour le système 1 × 10 du bon gouvernement.

Il a expliqué que l’ordre du jour concret d’action sera la plate-forme destinée à construire les propositions grâce a un processus intégré entre le peuple et le Gouvernement.

Priorité d’action pour les 60 prochains jours

Le président de la République a annoncé que sur le quatrième échelon du plan stratégique se trouvent trois lignes d’action prioritaires qui seront développées dans les 62 prochains jours de gouvernement :

Le service d’eau potable

L’éducation publique de qualité

Santé publique : le rétablissement du système public

Il a également exigé l’ouverture d’une enquête sur les mafias qui sévissent dans les hôpitaux du pays après avoir reçu une plainte de la part du maire de la municipalité de sucre, José Vincent Rangel Avalos, à propos de l’exigence de matériel et de kits de beaucoup d’entre eux pour pouvoir soigner ou opérer les patients.

VenApp ligne 58

Le président a fait savoir que dans le 5eme échelon de soins du 1× 10 entre le réseau social VenApp qui comprendra une ligne de dénonciation (+ 58) pour toute la communauté.

« Aujourd’hui naît pour le monde, le peuple et la jeunesse vénézuélienne le réseau social vénézuélien VenApp. Tout Vénézuélien qui a ce réseau social peut aller à la ligne 58 et déposer sa plainte. »

il a expliqué que la ligne 58 peut être utilisée par n’importe quel citoyen ou n’importe quel voisin. C’est une structure très large : « Là on reçoit les plaintes de la communauté. »

Il a aussi déclaré que la Venapp a été créé par un groupe de jeunes entrepreneurs privés.

Poste de commandement

Sur le sixième échelon se situent les postes de commandement et leur capacité à communiquer « directement avec les voisins, les chefs de la communauté, de la rue. »

« Le premier poste de commandement c’est le poste présidentiel au palais de Miraflores connecté directement avec le peuple 24 heures sur 24 avec un poste civique, militaire et policier 24 heures sur 24. »

Il a exhorté les ministres et les députés à se soumettre au poste de commandement présidentiel et aux postes de commandement des états et des municipalités suivis par une structure organisée de commandement active qui nous permet de nous occuper de vous.

Sans exclusion

Le premier vice-président du parti socialiste uni du Venezuela, Diosdado Cabello, a expliqué que le 1 × 10 du bon gouvernement est l’assurance que le peuple va avoir la facilité technologique pour garantir que de n’importe quel coin de notre pays, il va pouvoir communiquer directement avec les instances du Gouvernement.

Il a également dit que le 1 × 10 a comme première représentation les camarades militants du grand Pole Patriotique et de tous les mouvements mais se transforme en une invitation de tous les Vénézuéliens sans exclusion. Le pari que nous faisons ici, c’est que le pays aille bien.

« Il s’agit d’une invitation pour tous à avoir une communication avec les instances du Gouvernement. Le rapport, le gouverneur, le maire, le ministre, l’aura pour commencer à donner une réponse au problème. Le Gouvernement sera là pour donner une réponse à nos gens sans exclusion parce que la révolution a été faite pour tous les Vénézuéliens. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/05/activan-sistema-1x10-del-buen-gobierno-para-blindar-participacion-del-pueblo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/venezuela-un-nouveau-systeme-de-gouvernement.html