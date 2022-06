Amérique latine : Cuba au sommet des peuples

Bien que le Gouvernement des États-Unis ait fermé les portes à la délégation de la société civile cubaine qui devait participer à l’événement qui se déroule parallèlement au sommet des Amériques depuis hier à Los Angeles, Cuba a été présente dans la plupart des espaces de débat.

Dans son message au panel « La démocratie pour qui ? Les conséquences des interventions des États-Unis dans les Amériques, » la journaliste Christina Escobar du système d’information de la télévision cubaine a eu une simple revendication : « laissez-nous vivre et résoudre nos propres problèmes. »

Ces mots résumaient l’essence de plus de 60 ans de blocus économique, commercial et financier appliqué de la même façon par les Gouvernements démocrates et républicains de la Maison-Blanche, destiné à causer de la souffrance, à provoquer l’asphyxie et à encourager l’objectif final d’une stratégie manqué : le changement de régime dans la plus grande des Caraïbes.

Dans son intervention virtuelle, Escobar a demandé aux auditeurs de se transformer tous en ambassadeurs de la vérité de Cuba et que le même scénario soit mis en place à l’université communautaire vocationnelle–technique de Los Angeles par Cheryl Labash.

En tant que modératrice du panel « Laissons vivre Cuba : des voix jeunes contre le blocus, » Labash, coprésidente du réseau national de solidarité avec Cuba, a évoqué l’importance qu’il y a à démonter les récits qui essaient de discréditer la réalité cubaine et de la déformer.

Elle a parlé de jeunes qui étaient rentrés récemment de Cuba, dont les expériences reflètent la façon dont ils se sont éloignés de tout ce qu’on leur avait raconté depuis le discours officiel des États-Unis contre Cuba, grâce à ce qu’ils ont vu et vécu là.

Cuba avance avec résilience dans le développement médical malgré le blocus des Etats-Unis, cela a été l’une des vérités qui ont été dites.

La scientifique Tania Crombet l’a mis en évidence dans son exposition lors de sa participation au panel « Le peuple au-dessus des bénéfices : la santé en tant que droits de l’homme dans le monde entier. »

La chercheuse du centre d’ingénierie génétique et de biotechnologie a réaffirmer que, dans la lutte contre le Covid–19, Cuba a obtenu des chiffres favorables qui peuvent se comparer avec ceux de pays à gros revenus comme les États-Unis. « Rien ne nous arrête, » a-t-elle souligné.

Pour Danaka Katovich, codirectrice nationale de l’organisation pacifiste Code Pink, tout le sens du blocus des États-Unis contre Cuba est basé sur la cruauté et ils n’ont pas le droit de nous donner des leçons sur les droits de l’homme et la démocratie. »

Lors de la seconde journée, le jeudi, quatre autres panels ont été réalisés sur des thèmes liés à la violence de genre, à la lutte pour la libération, à l’environnement et à la sécurité alimentaire, à la résistance culturelle et au blocus et aux sanctions.

Le sommet des peuples, selon ses organisateurs, a dépassé les attentes non seulement par le nombre de ses assistants mais à cause des expressions d’unité qui s’y sont manifestées.

Manolo de Los Santos, directeur de la plate-forme The People’s Forum a signalé que « cela ne peut pas être un événement unique. »

« Nous devons forger l’unité avec tous les opprimés, les exploités et les victimes de ce système dont le temps est révolu, » a-t-il déclaré.

Plus de 1000 participants se sont inscrits à ce rendez-vous qui, lors de sa clôture, prévoit une marche pacifique « pour la démocratie des peuples. »

Ici, à Los Angeles, la dichotomie inclusion-exclusions affleure dans les deux sommets : celui des peuples et celui de Biden et de l’organisation des états américains (OEA).

Le premier rassemble, le second divise. Biden et l’OEA ont décidé de ne pas inviter Cuba, le Venezuela et le Nicaragua à leur rendez-vous, une position qui rassemble les critiques et met en doute l’influence (en déclin) de Washington dans cette partie du monde.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/09/nuestramerica-los-angeles-cuba-una-y-otra-vez-en-cumbre-de-los-pueblos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-cuba-au-sommet-des-peuples.html