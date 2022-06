Amérique latine: Cuba présente au sommet des Amériques malgré son absence

Le second jour du sommet des Amériques, le Gouvernement hôte a finalement présenté une liste de participants qui révèle qu’on attend 23 chefs d’Etat et que le président Joe Biden présidera la cérémonie d’inauguration ce mercredi à Los Angeles alors que Cuba continue d’être parmi les pays les plus présents malgré son absence.

La cérémonie d’inauguration est prévue dans la soirée de mercredi. Le programme de sessions plénières et de réunions entre les présidents invités ou leurs représentants se poursuivra jusqu’à vendredi. Pendant les deux premiers jours, divers représentants de la société civile, du secteur patronal et des jeunes qui présenteront leurs recommandations au sommet à la fin de cette semaine ont siégé dans des forums parallèles.

Mardi, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé, dans le cadre du sommet, qu’on a réussi à obtenir plus de 1 900 000 000 000 de dollars pour de nouveaux engagements dans le secteur privé pour l’effort qu’elle a lancé en juillet de l’année dernière pour créer des opportunités économiques dans le nord de l’Amérique centrale (Guatemala, Salvador et Honduras) dans le cadre de la stratégie du Gouvernement de Biden pour aborder les « cause fondamentales » de la migration. Le total des engagements est à présent de plus de 3 200 000 000 de dollars.

Mais, comme dans d’autres domaines, la participation ou l’absence de plusieurs présidents a terni les efforts du Gouvernement de Biden. En effet, pour l’instant, les présidents des trois pays d’Amérique centrale où Harris met en place son initiative ne sont pas présents. La présidente Xiomara Castro, du Honduras et Alejandro Giammattei, du Guatemala, avaient déjà indiqué qu’ils n’iraient pas à Los Angeles et leur homologue du Salvador Nayib Bukele n’apparaît pas sur la liste officielle, selon son chancelier.

D’autres pays n’ont pas envoyé leur président mais leur chancelier ou d’autres représentants officiels : le Mexique, la Bolivie, la Grenade et Saint Kitts et Nevis. Au moins trois d’entre eux et le Honduras ont cité l’exclusion de Cuba, du Venezuela et de Nicaragua comme la principale raison de l’absence de leur président.

Cuba présente

Le second jour et comme on s’attend à que ce soit le cas tout au long de la semaine, Cuba était présente au sommet malgré son absence officielle.

Mardi, le secrétaire adjoint de l’État pour l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a écrit dans un tweet: « Nous condamnons les actions du Gouvernement de Cuba qui a refusé que 7 participants de la société civile cubaine participent au sommet des Amériques. Nous n’inviterons pas les acteurs non démocratiques de Cuba mais nous pensons qu’il est vital que des représentants non gouvernementaux de Cuba participent. »

Mais Nichols n’a pas mentionné le fait que le Département d’État a refusé les visas à une délégation de 23 Cubains qui avaient été invitée à participer au sommet des peuples, l’événement alternatif qui débute ce mercredi en parallèle avec le sommet officiel, avec une large participation d’organisations et de mouvements progressistes de tout l’hémisphère.

Le département d’État a insisté sur le fait qu’il est faux qu’ils aient refusé le visa mais que ceci est le résultat de « circonstances très limitées » à l’ambassade de La Havane et que les demandes auraient dû se faire dans une ambassade ou un consulat hors de Cuba. D’autre part, Nichols a également annoncé qu’on l’avait vu avec l’artiste cubain Yotuel au sommet et il a affirmé que les États-Unis soutiennent les Cubains qui défendent « la patrie et la vie. »

Les officiels étasuniens n’ont pas répondu aux déclarations de plusieurs participants qui avant d’arriver, se sont fait l’écho de la position de Lopez Obrador de ne pas exclure Cuba et d’autres pays, dont le président du Chili Gabriel Boric (une position qu’il avait réaffirmée lundi lors de sa visite au Canada avant de se rendre à Los Angeles) et son homologue argentin Alberto Fernandez , entre autres.

Certains politiciens étasuniens ont continué à attaquer les dirigeants qui ont critiqué le Gouvernement des États-Unis pour ne pas avoir invité Cuba, le Venezuela et le Nicaragua.

Après que son collègue cubano–étasunien, le sénateur Robert Menéndez, ait condamné la décision du président Andres Manuel Lopez Obrador de ne pas assister personnellement au sommet, le sénateur républicain Marco Rubio a tweeté mardi : « Je suis heureux de voir que le président mexicain qui a remis des sections entières de son pays aux cartels de la drogue et qui fait l’apologie d’une tyrannie à Cuba, d’un dictateur assassin au Nicaragua et d’un trafiquant de drogue au Venezuela ne sera pas aux États-Unis cette semaine. »

Le second jour

Dans les activités initiales, mardi, la Maison-Blanche a souligné que « promouvoir les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance » a été un axe des sommets hémisphériques et qu’en cette neuvième édition, on cherchera à promouvoir ce qu’on appelle « l’initiative présidentielle pour le renouvellement de la démocratie. » Elle a ainsi fait savoir que le département d’État et l’USAID ont investi plus de 477 000 000 de dollars pour soutenir la démocratie, les droits de l’homme et la lutte contre la corruption dans l’hémisphère occidental.

D’autres événements officiels parallèles ont également lieu avec la participation de certains des représentants des Gouvernements. Le secrétaire d’État, Anthony Blinken, la vice-présidente Harris et d’autres hauts fonctionnaires ont aussi participé à des forums académiques ou à des cercles de pensée qui se déroulent conjointement avec le sommet.

Un défi pour la région, la protection des journalistes : Blinken

En parlant de la liberté de la presse dans un événement parallèle au sommet, le secrétaire d’État Anthony Blinken a dit que l’un des défis pour la région est la sécurité des journalistes.

Il a souligné qu’ « au moins 17 journalistes ont été assassinés dans l’hémisphère cette année (…) dont récemment Yesenia Mollinedo et Sheila Joanna Garcia la directrice et une reporter du site El Veraz, à Vera Cruz , Mexique, qui ont été abattues par balles le 9 mai. Aucune région dans le monde n’est plus dangereuse pour les journalistes. »

« À Cuba, au Nicaragua et au Venezuela, le simple fait de faire du journalisme d’investigation est un délit, » a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les « milliers » de participants aux activités parallèles comme aux événements officiels du sommet inondent le centre de Los Angeles. Parmi eux, selon la liste officielle des participants, se trouveront les secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des Etats Américains, des représentants de plusieurs organisations multilatérales et régionales (Banque Interaméricaine, Organisation Panaméricaine de la Santé, etc. » et une liste de « délégations d’observation » qui comprend l’Union Européenne, la CARICOM et plusieurs pays de l’Allemagne au Japon, à l’Australie, à l’Espagne et même au Kosovo et au Sénégal, entre autres.

Face à tout cela, pour les habitants de Los Angeles, la principale préoccupation, ce n’est pas les disputes géopolitiques mais les effets du sommet sur le cauchemar chronique du trafic dans cette métropole, cette semaine.

