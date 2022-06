Amérique latine : La voix de la science cubaine au sommet des peuples

La docteur Tania Crombé Ramos, directrice de recherche clinique du centre d’immunologie moléculaire, a participé mercredi au sommet des peuples où elle a partagé l’expérience cubaine en matière de santé, de résilience et concernant le rôle de la science pour affronter le Covid–19.

« Bien qu’a Cuba nous ayons eu plus de 2 000 000 de malades confirmés , 99 % d’entre eux ont été guéris. Et ce taux si haut est la conséquence d’un travail intégral entre les institutions scientifiques et le ministère de la santé publique, » a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué que 85 % de la recherche cubaine contre le Covid–19 était nationale parce qu’à cause du blocus, Cuba ne pouvait accéder aux médicaments fabriqués aux États-Unis. Mais, elle a produit trois médicament très efficaces pour le contrôle de la pandémie : 2 anticorps monoclonaux et un peptide à propriétés régulatrices.

« Grâce au protocole national mis en place, nous avons pu maintenir un faible taux de mortalité de 0,77 %, ce qui nous situe à une place favorable par rapport aux autres pays plus développés, y compris les États-Unis. En effet, le Cuba a quatre fois moins de morts par million d’habitants que ce pays, » a souligné Crombé Ramos.

La chercheuse a ajouté que, sachant qu’il serait impossible d’accéder aux vaccins étasuniens contre le Covid–19 ou au reste des vaccins qui sont fabriqués dans le monde (à cause de l’inégalité de la distribution), Cuba a décidé de développer ses propres candidats vaccins : cinq au total dont trois sont déjà approuvés par les autorités régulatrices du pays et par d’autres agences dans le monde.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

