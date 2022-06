Amérique latine : Le Mexique exige la levée du blocus de Cuba au sommet des Amériques

Exiger la levée du blocus de Cuba par les États-Unis sera, selon le Gouvernement du Mexique, le sujet principal de ce qu’on appelle le sommet des Amériques dont le segment de haut niveau commence mercredi dans la ville de Los Angeles, a déclaré le chancelier Marcelo Ebrard.

L’envoyé spécial du président Lopez Obrador au sommet des Amériques a affirmé : « Cuba est un sujet important et va l’être pendant tout le sommet. Je n’espérais pas et je ne pouvais même pas pronostiquer que la majorité des chefs d’État allaient évoquer cette exclusion comme quelque chose d’inacceptable. C’est ce que j’ai entendu dans toute la région. »

Selon Ebrard, « Le blocus de Cuba a représenté une souffrance indescriptible pour les gens. Alors, le président (Lopez Obrador) a dit : « Nous ne sommes pas prêts à commencer une nouvelle étape en Amérique latine si on accepte que cela continue. »

Et il a ajouté : « Il est impossible de calculer le coût humain du blocus : des décennies de séparation de milliers de familles cubaines mais la Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) a chiffré à 130 000 000 000 de dollars les pertes de l’économie Cuba à cause des sanctions des États-Unis : un montant supérieur à celui de son PIB. »

Ebrard a coupé court aux critiques de ceux qui remettent en question la position du Mexique à propos de Cuba : « Ils ont déjà oublié que le Mexique a été le seul pays qui n’a pas voté pour chasser Cuba de l’OEA en 1962. Quelle est la meilleure politique pour le Mexique ? Faire tout ce que les États-Unis veulent comme si nos intérêts étaient les mêmes ? Le chemin de la complaisance ne nous a menés à rien, au contraire, ça a été pire. »

Dans un article indépendant, le ministre des relations extérieures a rappelé le discours prononcé par le président Lopez Obrador au printemps dernier devant les chanceliers des pays membres de la Communauté des États Latino-Américains et Caribéens (CELAC), dans lequel « il a proposé de nouvelles règles interaméricaines qui laissent derrière nous l’histoire de préjudices qui a caractérisé la relation des États-Unis avec ses voisins latino-américains pendant une bonne partie des 200 dernières années. »

Interrogé, d’autres part, sur les cercles de pouvoir qui l’appellent à faire profil bas dans les relations avec les États-Unis, il a répondu : « Pourquoi allons-nous nous taire à propos de ce qui se passe à Cuba pour qu’il ne nous attaquent pas ? Sais-tu pourquoi ? Parce que la soumission ne te rend plus fiable pour rien ni pour ceux qui te soutiennent ni pour ceux qui s’opposent à toi. Ils ne savent jamais ce que tu penses ou ce que tu veux dire. C’est pourquoi le président a très bien fait de dire ce qu’il pense. »

Le chancelier a conclu en ces termes : « Pour nous, c’est clair, nous pensons qu’une Amérique de tous et pour tous est possible. »

Lundi, le président mexicain, Andrest Manuel Lopez Obrador, a confirmé qu’il n’assisterait pas à ce qu’on appelle le sommet des Amériques, à Los Angeles, après que la Maison-Blanche ait confirmé l’exclusion des représentants de Cuba, du Venezuela et de Nicaragua.

