Amérique latine : Le Mexique propose au sommet des Amériques de refonder l’OEA 

Le ministre des relations extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard, a déclaré mercredi au neuvième sommet des Amériques qui se déroule à Los Angeles (Californie), États-Unis (USA), que le rôle de l’Organisation des Etats Américains (OEA) est épuisé et qu’il est nécessaire de refonder cet organisme.

Selon lui, l’OEA a eu un rôle honteux dans le récent coup d’Etat en Bolivie, survenu en 2019. De plus, il l’a a accusée d’avoir imposé des sanctions à des pays de la région au milieu de la pandémie de COVID-19 et même pour son action face a la situation sanitaire.

Pour lui, il est incroyable que le blocus de Cuba , l’un des pays exclu du sommet, reste à ce niveau.

« Il est évident que l’Organisation des Etats Américains et sa façon d’agir sont épuisées face à cette réalité, » et il a ajouté que la proposition mexicaine est de former un groupe de travail qui présente « le projet de refondation de l’ordre interaméricain. »

Ebrard a mis en avant la position du Gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador sur l’exclusion du Venezuela et du Nicaragua du forum multilatéral.

« Nous considérons que c’est une grave erreur et que personne n’a le droit d’exclure quelqu’un d’autre. Nous n’acceptons pas le principe d’intervention pour définir unilatéralement qui vient et qui ne vient pas, » a-t-il ajouté.

Le diplomate mexicain a exprimé son espoir que la Maison-Blanche aille vers une autre sorte de relation avec la région. Mais, il a noté que la relation de son Gouvernement avec le président des États-Unis Joe Biden continue à être positive. »

« Je dirais très bonne et le président (Lopez Obrador) a une invitation pour aller à Washington en juillet ; alors, nous ne pouvons pas être d’accord avec tout mais la relation bilatérale est très bonne et va continuer à être très bonne. »

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mexico-propone-refundar-oea-cumbre-americas-20220609-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-mexique-propose-au-sommet-des-ameriques-de-refonder-l-oea.html