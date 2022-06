Amérique latine : Maduro propose d’inviter Joe Biden au sommet de la CELAC

Le président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a proposé lundi d’organiser un sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) auquel serait invité le président des États-Unis Joe Biden.

Le président vénézuélien a fait cette proposition après avoir à nouveau dénoncé l’exclusion et la discrimination de Washington et sa décision de ne pas inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela au sommet des Amériques qui se déroule à Los Angeles depuis lundi.

Maduro a affirmé que ce devrait être le président argentin Alberto Fernandes qui préside temporairement la CELAC qui convoque « le plus tôt possible une réunion-sommet » à laquelle assisteraient « les 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes et auquel serait invité le président Joe Biden pour qu’il entende la dignité de nos peuples et notre histoire.

« Ce sera une façon de prendre un nouveau chemin comme l’a envisagé aujourd’hui le président (du Mexique) Lopez Obrador dans les réflexions qu’il a faites. Un nouvel organisme auquel participerait tous les pays de notre Amérique, » a dit le président lors d’une réunion du conseil des vice-présidents.

Maduro a affirmé que les États-Unis « ont donné un coup de poing au soi-disant sommet des Amériques » et l’a condamné à un « échec total. »

« Il n’a pas d’ordre du jour, il n’a pas de thème, il n’a pas de points de décision, il n’y a rien qui relie cette réunion aux problèmes et aux sujets d’intérêt des peuples des Amériques, » a-t-il ajouté.

Il a affirmé que malgré l’exclusion de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, la voix de ces trois pays sera présente au sommet de Los Angeles,« de différentes manières, dans les rues grâce a des protestations, dans le salon de réunions. »

« Nous, nous nous joignons à la condamnation générale par notre continent de la discrimination, des actes d’exclusion des États-Unis. »

Le courage d’AMLO

Maduro a exprimé son « admiration pour la clarté et le courage » du président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador qui a confirmé lundi qu’il n’assisterait pas au sommet de Los Angeles parce que « tous les pays d’Amérique ne sont pas invités » et qui a plaidé pour « changer la politique qui a été imposée depuis des siècles. »

« Nous, Nous avons exprimé notre admiration pour la clarté et le courage du président Lopez Obrador et tout notre soutien aux messages qu’il a envoyés ces dernières semaines visant à abandonner le monde des sanctions, des blocus, des exclusions, de la discrimination, » a dit Maduro.

Le sommet des Amériques va se dérouler au centre des conventions de Los Angeles, Californie, pendant les cinq prochains jours, du 6 au 10 juin.

L’exclusion du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba et l’absence de pays comme la Bolivie et des pays membres de la CARICOM ont remis en question le sens de ce sommet.

Mais on estime que les États qui y assisteront discuteront de la pandémie de coronavirus et de ses implications pour la santé, l’économie, l’éducation et la protection sociale ainsi que des menaces envers la démocratie et de la crise climatique.

