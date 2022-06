Bolivie: Jeanine Añez condamnée à 10 ans de prison

Le premier tribunal anti-corruption de La Paz, Bolivie, a condamné vendredi l’ancienne présidente de fait Janine Añez à 10 ans de prison dans l’affaire coup d’Etat 2.

L’ancien commandant en chef des forces armées, William Kaliman, et l’ancien commandant général de la police, Vladimir Calderon, ont également été condamnés à la même peine.

Le procureur, le procureur général et le Sénat avaient demandé 15 ans de prison pour Añez pour le délit de non respect de ses devoirs et prise de résolutions contraires à la Constitution et à la loi.

Le ministère public a présenté, lors du procès ordinaire, des preuves et des témoignages qui ont aidé à conclure qu’effectivement, Añez avait violé les articles 153 et 154 du code pénal.

L’affaire coup d’Etat 2 pour laquelle elle a été jugée concerne spécifiquement les actions réalisées avant qu’elle ne s’autoproclame présidente de la Bolivie en 2019.

Alors qu’elle était sénatrice, Añez n’a pas respecté 3 articles du règlement du Sénat quand elle s’est proclamée présidente de ce corps législatif et ensuite, elle a violé trois autres articles du règlement des députés en installant une session de l’Assemblée illégalement.

L’ancienne fonctionnaire, emprisonnée depuis le 13 mars 2021, a également violé 9 articles de la Constitution politique de l’État quand elles s’est autoproclamée illégalement présidente de la République.

En plus d’Añez, six anciens chefs de l’armée et de la police ont été jugés et condamnés pour les faits survenus entre le 10 et le 12 novembre 2019 lors desquels sont mortes des dizaines de personnes.

