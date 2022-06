Bolivie : Le Gouvernement fera appel et demandera 15 ans de prison pour Anez 

La ministre de l’intérieur de la Bolivie, Maria Nela Prada a fait savoir dimanche que son Gouvernement fera appel devant la justice de la sentence contre l’ancienne présidente de fait Janine Añez pour la faire passer de 10 à 15 ans de prison.

« Nous allons faire appel en demandant 15 ans, ce qui est ce que nous avons toujours voulu pas seulement pour les délit pour lesquels elle a été jugée mais pour les délits aggravants qui existent dans cette affaire, » a dit la représentante du Gouvernement.

Elle a ajouté que la sentence contre Jeanine Anez « crée un précédent historique » que revendiquent les victimes des massacres survenus pendant le Gouvernement de fait comme ceux de Senkata, Sacaba, El Pedregal et Betanzos.

L’appel est basé sur le fait que la peine de 10 ans prend seulement en considération la violation de la Constitution et des règlements des chambres législatives pour le coup d’Etat et non les violations des droits de l’homme commises pendant ces massacres.

La ministre Prada a noté que la demande légale d’extension de la condamnation « est ce qui correspond aux délits et à leurs circonstances aggravantes. »

«Celui qui veut arriver à diriger notre pays doit le faire grâce au vote souverain du peuple. Cette sentence démontre qu’en Bolivie, il y a eu un coup d’Etat, qu’après 37 ans de vie démocratique, cette démocratie qui nous a tant coûté a été brisée. »

Elle a critiqué l’ancienne présidente de fait pour avoir employé « une série de mensonges pour chercher à justifier son action totalement putschiste » comme déclarer que le coup d’Etat était destiné à pacifier le pays ou que pendant la crise de 2019, il y avait une vacance du pouvoir.

