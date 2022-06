Colombie : Changement et démocratie ou corruption et tyrannie

La revue Semana et l’extrême droite ont tendu un nouveau rideau de fumée pour occulter la gravité des accusations de corruption qui amènent devant le tribunal le candidat de l’uribisme, Rodolfo Hernández.

Et certaines tombent dans le piège du Gouvernement qui agit-il illégalement en infiltrant une campagne présidentielle.

Au lieu de « Pétro vidéo » ils devraient parler du nouveau watergate du régime contre Gustavo Petro et Francia Marquez. (Acte d’espionnage).

Ivan Duque , Alvaro Uribe, Hernández et leurs sbires sont désespérés parce qu’ils n’ont rien pu trouver contre la campagne du Pacte Historique.

C’est pourquoi Jorge Robledo fouille pour trouver des commérages, Hernández recourt aux gusanos de Miami et aux faveurs du néfaste Jaime Bayly et César Gaviria fait des pactes secrets avec l’accusé.

Le pire de la classe dirigeante et de tous les clubs de la corruption en Colombie sont regroupés du côté d’Hernández.

Et le parti du régime de la terreur envoie des piques contre la campagne du Pacte Historique, dans le pire style du D. A.S avec la nouvelle police politique uribiste à présent au service du clan Hernández.

Ils ne voient pas comment arrêter la vague de soutien populaire envers Pétro qui continue à parcourir le pays pour écouter les humbles.

Pétro est avec les pêcheurs de Tolima, avec les paysans d’Antioquia, avec les camionneurs de Boyaca, avec les mères du Choco dans leurs foyers, dans leurs rues, dans leurs espoirs.

Pendant ce temps, le candidat du Gouvernement continue d’insulter l’intelligence du peuple, en maltraitant toute personne qui contredit ses énormités et en annonçant qu’on nettoiera le derrière avec la loi et la Constitution.

L’avenir de la Colombie est en jeu : changement et démocratie ou corruption et tyrannie. C’est-à-dire : Pétro et Francia ou Hernández et l’uribisme.

C’est le choix historique d’aujourd’hui. Nous nous trompons pas.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/opinion/Cambio-y-democracia-o-corrupcion-y-tirania-20220611-0025.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-changement-et-democratie-ou-corruption-et-tyrannie.html