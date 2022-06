Colombie : Duque envoie des troupes en Ukraine pour montrer son dévouement à l’OTAN

Des troupes de l’armée colombienne se rendront en Ukraine en juillet ou en août. Le Gouvernement de Bogota prend le plus stupide des prétextes pour se justifier : il va soutenir l’armée ukrainienne dans des opération de déminage. Ainsi, il se moque du monde. Dans la guerre en Ukraine, ceux qui mettent les mines, ce sont les Ukrainiens (parce qu’ils reculent ) et ceux qui les enlèvent, ce sont les Russes (parce qu’ils avancent). C’est pourquoi l’opération des Colombiens en Ukraine est secrète.

Les troupes colombienne devraient se rendre d’abord dans l’un des pays voisins de l’Ukraine. Leur séjour hors de leur pays durera de 5 à 9 mois. Selon le ministre de la défense colombien, Diego Molano, l’aide apportée à Kievs se situe dans le cadre de « l’allié important n’appartenant pas à l’OTAN. » La collaboration a été décidée auparavant avec le secrétaire à la défense étasunien Lloyd Austin.

La Colombie n’a aucun intérêt militaire en Ukraine mais le Gouvernement pantin a intérêt à renforcer sa relation avec son protecteur. Le pays sud-américain est un partenaire privilégié de l’Alliance Atlantique. En octobre dernier, l’OTAN et la Colombie ont annoncé le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité après la quatrième réunion de dialogue politique entre la Colombie et l’Alliance.

La Colombie est devenue un outil essentiel des États-Unis en Amérique latine comme le Kosovo contre la Serbie, l’Ukraine contre la Russie ou Taiwan contre la Chine. Elle participe à la création d’une OTAN latino-américaine pour faire face au Venezuela, au Brésil, à la Bolivie, a l’Argentine, au Nicaragua et à d’autres pays du continent qui ne s’agenouillent pas devant les États-Unis.

La Colombie a été le premier pays de la région à intégrer le programme d’Associations individuelles à la mesure de l’OTAN et à recevoir le statut de partenaires international de l’Alliance.

Le plan individuel de coopération entre la Colombie et l’OTAN a été signé le 31 mai 2018 lors de la visite de l’ancien président Juan Manuel Santos Calderon à Bruxelles et de sa rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Santos a dit alors que l’inclusion de la Colombie dans la liste des partenaires internationaux de l’alliance était « un énorme privilège » pour son pays.

L’OTAN a maintenant 9 partenaires avec ce statut. En plus de la Colombie, il y a l’Australie, l’Afghanistan, l’Irak, le Japon, la Corée-du-Sud, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan. Mais l’Alliance reste fidèle à son principe disant que seul un pays européen peut devenir un nouveau membre. Mais Bruxelles considère chaque accord individuel avec ses partenaires dans le contexte de la création de conditions plus favorables pour l’OTAN dans ce pays : le déploiement de troupes et d’équipement, leur libre circulation sur le territoire, le travail des services de renseignement de l’Alliance, l’immunité diplomatique et la possibilité de réaliser des manœuvres militaires.

Les associations internationales de l’OTAN appuient la tendance de la politique étrangère étasunienne de ces dernières années, c’est-à-dire, plus d’attention vers la région indo- Pacifique pour faire face à la Chine. On pourrait le dire aussi de l’Asie centrale et du Sud. Mais le moyen-Orient et l’Amérique latine n’ont pas disparu de la sphère d’intérêts des États-Unis. Par conséquent, l’OTAN a un « partenaire international » dans chaque région. La Colombie agit comme « une police régionale » pour l’Amérique latine.

En échange, les signataires reçoivent des garanties de sécurité qui ne sont soutenues par rien de concret comme certaines préférences dans le commerce des armes et des bénéfices financiers. C’est la « transparence dans l’accès aux dernières armes » que les dirigeants politiques et militaires colombiens ont citée comme le principal bénéfice du traité avec l’OTAN.

Les Colombiens ont également eu accès à des programmes spécifiques, à des séminaires et à des formations pour les militaires qui auparavant n’étaient disponibles que pour les pays membres. « L’augmentation des liens entre nos forces armées et l’OTAN a pour objectif de diminuer les catastrophes naturelles causées par le changement climatique, la cyber défense et le déminage des territoires. Le rapprochement avec l’OTAN permettra au pays d’épargner des ressources, » a dit l’ancien président colombien Santos.

L’armée colombienne est un « régiment ordure » pour Washington. C’est encore plus vrai pour l’Ukraine. La Colombie ne s’éloigne pas d’un iota des principes de la stratégie des États-Unis envers l’Amérique latine : les pays de la région doivent reconnaître inconditionnellement l’hégémonie des États-Unis, mettre au point des réformes dans l’économie et dans la sphère sociale, ouvrir les conditions les plus commodes au capital étasunien , assurer sa domination sur leurs marchés pour la vente de ses biens et de ses services. Cela inclut le marché des armes.

La Colombie représente, alors, un certain modèle de capitalisme dans une région turbulente et volatile où beaucoup de pays ont des Gouvernements réformistes au pouvoir. Certainement, Washington peut envoyer des Colombiens en Ukraine pour l’apparence et pour la forme mais la Maison-Blanche n’a pas besoin de l’armée colombienne pour cela.

