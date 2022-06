Colombie : Félicitations à Gustavo Petro et à Francia Marquez

Communiqué de Solidarité Bolivarienne

Solidarité Bolivarienne félicite très sincèrement Gustavo Petro et Francia Marquez pour leur victoire historique aux élections présidentielles de Colombie.

Cette victoire est une grande avancée non seulement pour la Colombie mais pour toute l’Amérique latine. Le peuple colombien a clairement marqué ces dernières années qu’il ne supportait plus ce qu’était devenu son pays et que de grands changements étaient absolument indispensables. Gustavo Petro et Francia Marquez ont annoncé qu’ils réaliseraient ces changements mais nul doute que l’oligarchie colombienne et ses alliés vont tout faire pour les en empêcher.

Solidarité Bolivarienne les assure de tout son soutien et fera tout ce qui est en son pouvoir, à travers son site Bolivar Infos, pour faire connaître leur action et les défis qu’ils vont devoir affronter.

Solidarité Bolivarienne félicite aussi le peuple colombien pour avoir su mener à bien une élection démocratique et transparente, la première depuis longtemps qui n’ait pas été entachée de fraude massive. Cela aussi est une grande victoire !

Pour Solidarité Bolivarienne,

la présidente,

Françoise Lopez

