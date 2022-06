Colombie : Gustavo Petro parle avec Biden au téléphone

Le président élu de la Colombie, Gustavo Petro, a eu une « conversation téléphonique » avec son homologue des États-Unis Joe Biden.

« Sur la voie de relations diplomatiques plus intenses et normales, une relation « plus égalitaire » à l’avantage des deux peuples, » comme il a dit, j’ai eu une conversation très amicale avec le président Biden des États-Unis, a indiqué Pétro dans un message publié mardi sur Twitter sans donner plus de détails.

Auparavant, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, avait exprimé la disposition du Gouvernement Biden à augmenter les relations bilatérales avec le Gouvernement de Petro dans le domaine du changement climatique, de la construction d’une économie plus juste et dans le domaine de la sécurité.

Dimanche, Petro, de l’alliance de gauche Pacte Historique, a gagné le second tour des élections présidentielles de la Colombie face a son adversaire de droite Rodolfo Hernández de la Ligue des Gouvernants contre la Corruption.

Dans son premier discours, après avoir pris connaissance des résultats, Pétro a appelé les États-Unis et toute l’Amérique latine à dialoguer sans exclusion sur les problèmes qui affectent tout le continent.

La victoire de Pétro en tant que premier président de gauche d’une nation dominée par plus de 200 ans de Gouvernements conservateurs et libéraux proches des États-Unis a suscité des inquiétudes à Washington sur la possibilité de perdre son principal allié dans la région surtout au milieu de l’essor des Gouvernements alternatifs dans cette zone.

