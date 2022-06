Colombie : Ivan Duque menace le juge qui l’a assigné à résidence

Après avoir appris la décision du tribunal supérieur d’Ibagué qui ordonne l’arrestation par assignation à résidence du président pour désobéissance à une sentence de tutelle et contre laquelle il n’y a aucun recours possible, Ivan Duque a affirmé que cette sentence n’est pas signée, qu’elle est anticonstitutionnelle et il accuse les juges de prévarication en les menaçant du conseil de discipline judiciaire et du bureau du procureur qui, selon lui, devraient agir contre les juges du tribunal.

Le président Duque semble avoir pris l’habitude de discréditer les juges et cette fois il s’est également moqué de cette décision en affirmant que la sentence a été exécutée et que tous les travaux nécessaires pour la protection du parc national de los Nevados ont été faits, ce que contredit ouvertement la sentence judiciaire dans laquelle on confirme que le président a désobéi à cette sentence.

« C’est une prévarication ouverte et nous espérons que le conseil de discipline judiciaire agira et que le ministère public aussi. »

Cette menace a été largement condamnée par diverses personnalités politiques qui assurent que ce qu’affirme Ivan Duque n’est rien d’autre que l’un des multiples discrédits qui ont été mis en évidence pendant son gouvernement durant ces presque quatre ans. À cette sorte de faits se sont également confronté des tribunaux internationaux ou des organismes multilatéraux comme l’ONU et la CIDH.

La sentence du tribunal supérieur d’Ibagué a été émise après la sentence de la cour suprême de justice STL 107 16 de 2020 dans laquelle on ordonnait au président de créer un groupe spécial pour la protection du parc national naturel de los Névados, une sentence qui d’après les juges, n’a pas été exécutée par Duque. De plus, le tribunal supérieur d’Ibagué a été clair en affirmant que oui la sentence est à la signature et qu’aucun recours n’est possible contre elle.

« Je signale que la présente décision ne peut être remise en cause, et j’ai ordonné qu’on l’envoie immédiatement pour consultation avec tous les feuillets qui composent le dossier concernant cet incident à la cour de cassation du travail de la cour suprême de justice. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/05/colombia-duque-amenazo-a-jueces-del-tribunal-superior-de-ibague-que-lo-condenaron-a-arresto-por-desacato/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-ivan-duque-menace-le-juge-qui-l-a-assigne-a-residence.html