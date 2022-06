Colombie : Pétro et Marquez, le Venezuela et l’ordre du jour de paix

Par Danna Urdaneta

Avec l’accession de Gustavo Pétro à la présidence et de Francia Maquez à la vice-présidence, il y a une rupture historique avec le XXe siècle : la démocratie commence à se normaliser en Colombie avec son premier président progressiste et sa première vice-présidente afro qui a affirmé, dans son premier discours en tant que vice-présidente élue : « après 214 ans, nous avons réussi à avoir un gouvernement du peuple. »

Pour le professeur Jairo Estrada, ancien conseiller dans le processus de paix de La Havane entre les FARC–EP et l’Etat colombien, ce régime de démocratie d’exception « subit sans doute une fissure. C’est la signification la plus importante d’une victoire électorale dans un système de fraude qui ne s’explique que par l’indiscutable soutien social et populaire dans les urnes. » Indubitablement, arrive une phase d’intensification politique à laquelle le régime de domination de classe résistera et dans laquelle l’utilisation de la violence n’est pas exclue.

La victoire du Pacte Historique ouvre le chemin de la Colombie vers le XXIe siècle : elle rompt avec le bipartisme du Front National, 2 Gouvernements d’Uribe nuit, 2 Gouvernements de Juan Manuel Santos (co-créateur des faux positifs) et le Gouvernement d’Ivan Duque qui non seulement dirige aujourd’hui une guerre féroce contre le Venezuela mais a renforcé la politique de génocide et de spoliation pour faire du territoire colombien une grande fosse commune.

Selon les chiffres d’INDEPAZ, seulement en 2002, le bilan d’Ivan Duque est de 47 massacres, 89 assassinats de dirigeants sociaux et 21 d’anciens combattants jusqu’au 20 juin. Face à cette réalité, le programme du Pacte Historique prévoit plusieurs points intéressant s et une proposition conforme aux nouvelles réalités :

1. La politique envers le Venezuela.

Le nouveau Gouvernement va reprendre des relations diplomatiques avec le Venezuela fondées sur le respect de la souveraineté et de l’autodétermination, ce qui va être un soulagement pour les frontières sur lesquelles la contrebande d’extraction et les violences produites par cette rupture et les conflits sociaux des deux côtés ont augmenté.

2. Politique de Paix.

« Les accords de l’État avec les signataires de la paix, la société et la communauté internationale seront mis en place » dit le programme de gouvernement qui évoque directement le protocole signé par l’État colombien, les pays garants et accompagnants (parmi lesquels Cuba, le Venezuela, le royaume de Norvège et d’autres) avec la délégation de dialogue de l’Armée de Libération Nationale (ELN). L’organisation insurgée s’est prononcée dans le communiqué « Nous allons vers les changements et la paix » dans lequel elle affirme être « tout à fait prête à avancer dans un processus de paix qui donne une continuité à la table de conversations engagée à Quito en février 2017. »

À cette heure, les FARC-EP Seconde Marquetalia ne se sont pas prononcées mais depuis leur fondation le 29 août 2019, elles ont affirmé être prêtes à dialoguer avec un Gouvernement de convergence nationale. Gustavo Petro et Francia Marquez vont mettre en place l’accord de paix de La Havane et feront les réformes nécessaires pour que les groupes qui se revendiquent comme FARC-EP puissent s’abriter sous cet accord de paix.

Le nouveau Gouvernement mettra l’accent sur ces points :

1. Réforme agraire complète.

Pour que les paysans récupèrent les terres dont on les a dépossédés et aient accès à des terres productives, à leur propre Fonds Agricole et que les mécanismes d’accès à la dignité décidés à Cuba soient mis en place.

2. Résolution du problème des drogues illégales.

On ne poursuivra plus le paysan qui cultive de la marijuana, de la coca et de l’amapola et on donnera la priorité à la substitution des cultures avec des opportunités économiques compétitives pour le champ comme le prévoit l’accord.

3. Réparation aux victimes.

Le programme de gouvernement dit : « La justice réparatrice cherche l’humanisation de la justice de transition et rétributive dans la mesure où elle parie sur la reconnaissance des victimes, » dont des millions se trouvent au Venezuela et dans le monde, déplacées par la violence, (des victimes) qui ont un droit réel au retour et à l’accès à la dignité.

4. Paix sans frontières.

La paix avec la justice sociale transfrontalière dépend de la non-ingérence des États-Unis dans la région, de l’expulsion de ses bases militaires en Amérique latine, du changement de doctrine militaire en Colombie, de l’accumulation de la violence, de l’éradication de la pauvreté dans les deux pays et du traitement démocratique et non-violent des lutte anti système, des conditions nécessaires des deux côtés de la frontière.

Le 19 mai, la sénatrice Piedad Cordoba a proposé la politique « Colombie : puissance de la vie » dans une lettre publique pour empêcher tout type d’ingérence dans les pays voisins et pour démilitariser la vie politique et un traité de paix et de non-agression avec le Venezuela et tous les pays frontaliers. Par ce traité, on peut faire un premier pas pour garantir l’inhibition des attaques guerrières et du soutien à de groupes illégaux ou à des troupes étrangères qui pourraient agresser les pays signataires. Sans ce traité, il n’y aura pas de paix complète en Colombie.

5. Des droits pour les migrants Vénézuélien.

Gustavo Pétro et Francia Marquez ont affirmé qu’ils feraient les réformes nécessaires pour que la population vénézuélienne migrante en Colombie ait accès à la santé, à l’éducation et à tous les droits de la population colombienne. Cela serait un acte d’accès à la dignité pour nos familles dans le pays voisin et un exemple pour la région en matière migratoire.

Le nouveau Gouvernement mettra-t-il fin aux nouvelles guerres transfrontalières ? Non. Mais ils amélioreront les conditions de la poursuite de la lutte anti-système qui finalement éradiquera la pauvreté extrême et les inégalités pour enlever le pouvoir aux oligarchie qui ont condamné la Colombie à un conflit interminable.

Pour la guerre, rien !

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/21/colombia-petro-y-marquez-venezuela-y-agenda-de-paz/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-petro-et-marquez-le-venezuela-et-l-ordre-du-jour-de-paix.html