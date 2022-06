Colombie : Rodolfo Hernández refuse de débattre avec Gustavo Pétro

À quelques jours de second tour des élections présidentielles en Colombie, le candidat du Pacte Historique, Gustavo Petro a critiqué son adversaire, le candidat de droite Rodolfo Hernández, de la Ligue des Gouvernants Anticorruption pour avoir refusé de participer au débat public.

Gustavo Pétro a également réaffirmé qu’il était prêt à débattre avec Rodolphe Hernández comme l’a ordonné le Tribunal Suprême de Bogota qui a statué sur un recours dans lequel on demandait d’entendre les propositions des deux candidats dans un débat public.

« Je ne peux rien dire d’autre, on ne peut pas être président et tendre des pièges aux juges. Sans juges, il n’y aura que la dictature et la violence. Nous, nous respecterons et nous défendrons la justice, » a déclaré le candidat du Pacte Historique en évoquant les arguments donnés par Hernández pour ne pas participer au débat ordonnée par le tribunal de Bogotá.

Selon Rodolfo Hernández, il n’a pas trouvé de volonté véritable de la part de Gustavo Pétro pour se mettre d’accord sur les règles du débat qu’ils devaient fixer avant celui-ci.

Face aux arguments d’Hernández, le candidat Pétro a déclaré être prêt à débattre sans condition et a laissé dans les mains du système de médias publics RTVC tous les détails de ce débat.

« Hier, j’ai dit que j’étais prêt pour le débat et je le redis. Hier et aussi aujourd’hui. Je suis heureux qu’il accepte de débattre. Vous ne vouliez pas, ils vous y ont obligé , » a déclaré Pétro dans un communiqué.

Gustavo Pétro et Rodolfo Hernández s’affronteront le 19 juin prochain au second tour des élections présidentielles.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-gustavo-petro-debate-presidencial-20220617-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-rodolfo-hernandez-refuse-de-debattre-avec-gustavo-petro.html