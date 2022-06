Cuba : Début du IIème Congrès international sur la science et l’éducation

La Havane, 13 juin (RHC) Le IIe Congrès international : Science et éducation se tient à Cuba, l’espace montrera les réalisations de l’île sur la base de la connexion entre la recherche et les bonnes pratiques.

Plus de mille 600 professionnels de 13 pays participeront à la réunion, qui se tiendra jusqu’à vendredi, a déclaré la présidente du comité organisateur, Silvia Navarro, à l’Institut central de sciences pédagogiques.

Sous le slogan “Rechercher et innover: agenda 2030” le congrès vise à promouvoir l’échange scientifique et pédagogique sur des thèmes qui constituent des axes de recherche prioritaires pour Cuba et pour le monde, avait déclaré auparavant Silvia Navarro en conférence de presse.

Le Congrès vise également à consolider les partenariats stratégiques pour la formation de professionnels de Cuba et de la région.

La présidente du comité organisateur a déclaré que l’école continue d’être l’espace adéquat pour la formation intégrale des enfants et des adolescents, et où la participation de tous les secteurs et facteurs de la société devient de plus en plus essentielle.

Elle a déclaré que l’établissement scolaire, constitue le lieu sûr et sain pour un apprentissage utile qui servira pour toute une vie, et là, tout doit se passer dans un environnement émotionnel positif, favorable et stimulant.

Les enseignants doivent être bien préparés pour relever ces défis, c’est pourquoi nous devons conduire leur formation sur la base de la science, expliquer et socialiser les meilleures pratiques et identifier les domaines dans lesquels ils doivent aller plus loin, a-t-elle précisé.

Cuba, a-t-elle assuré est consciente de l’engagement auprès de l’Agenda 2020-2030, mais depuis des années nous avons atteint certains objectifs grâce à la volonté politique du pays et on continue à en améliorer d’autres.

Les organisateurs de la réunion hybride (virtuelle et présentielle) ont renforcé l’idée de l’importance du travail intersectoriel, qui rend possible la transformation de l’éducation et donc de la société.

Ils ont convenu que le slogan ‘Investir et innover : Agenda 2030’, est plus qu’un slogan, c’est une formation intégrale exprimée dans les 17 objectifs de développement durable.

Source Prensa Latina

