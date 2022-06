Cuba : Les démocrates demandent à Biden de faciliter la distribution mondiale des vaccins anti-covid cubains

Un groupe de 26 démocrates à la Chambre des représentants a exhorté l'administration Biden à assouplir davantage les sanctions contre Cuba afin d'aider à la distribution internationale de vaccins anti-covid cubains.

Dans une lettre dirigée par les représentants Ayanna Pressley (D-Mass.) et Steve Cohen (D-Tenn.), les législateurs ont salué l'assouplissement des restrictions du président Biden sur les voyages et les envois de fonds vers l'île, tout en appelant à une coopération bilatérale en matière de santé publique.

"Dans un premier temps, nous vous demandons de revoir la politique des États-Unis à l'égard de Cuba afin de faciliter une plus grande équité mondiale dans les vaccins en mettant particulièrement l'accent sur le fait de veiller à ce que les sanctions étasuniennes n'entravent pas les efforts actuels ou futurs de Cuba pour partager les vaccins anti-COVID-19, la technologie et le soutien médical avec les pays à faibles revenus du monde entier", ont écrit les membres du Congrès.

Le Gouvernement Biden a montré sa volonté de reconsidérer lentement les restrictions imposées à l'île par le Gouvernement Trump, en particulier dans les domaines politiques aux ramifications humanitaires.

"Nous sommes d'accord avec l'approche de votre Gouvernement qui cherche à "s'attaquer à la situation humanitaire et à répondre aux besoins du peuple cubain", ont écrit les législateurs.

L'appel des démocrates est également basé sur la nécessité de vaccins COVID-19 pour les pays à faibles revenus qui ne peuvent pas se permettre des vaccins qui se sont répandus dans les pays les plus riches où les conditions rendent difficile la distribution généralisée de vaccins qui demandent des soins particuliers comme la réfrigération.

"Alors que plus de 75 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont reçu au moins une dose, seulement 10 % des personnes dans les pays à faibles revenus ont reçu au moins une dose", ont déclaré les signataires de la lettre.

Cuba a un taux de vaccination contre la COVID-19 de plus de 90 %, malgré les limitations sur l'importation de précurseurs et de matériel pour développer son propre programme de vaccination.

Les législateurs ont déclaré que les vaccins cubains, produits à un coût réduit avec une infrastructure limitée, pourraient aider le Gouvernement Biden à atteindre l'objectif de distribuer des vaccins bon marché et efficaces dans le monde entier.

"Les sanctions étasuniennes contre Cuba empêchent directement d’atteindre ces objectifs, non seulement en nuisant à la capacité du pays à vacciner sa propre population, mais aussi en mettant des obstacles à la capacité de Cuba à produire et à distribuer son vaccin dans d'autres pays qui continuent à affronter des pénuries", ont déclaré les démocrates.

A propos du processus d'examen des vaccins développés à Cuba par l'Organisation Mondiale de la Santé, ils ont rappelé que "Cuba et l'OMS se sont rencontrées deux fois pour commencer le processus d’établissement d’une liste de l’utilisation d'urgence, et l'efficacité de ces vaccins a encore été démontrée par la forte diminution des cas de COVID-19 et des décès à Cuba depuis la campagne de vaccination".

Les démocrates ont demandé à Biden de se pencher sur les politiques particulières qui rendent difficile la coopération médicale, y compris d’éliminer Cuba de la liste des États qui patronnent le terrorisme, "qui restreint et intimide les institutions financières pour qu’elles n’autorisent pas les transactions en relation avec le matériel médical", et d'ajouter les vaccins cubains à la liste des vaccins reconnus par les États-Unis.

(Avec des informations de The Hill)

