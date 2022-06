Économie : La troisième guerre mondiale a été conçue à Davos

Par Gaius Baltar

Soumettre la Russie et la Chine est un problème de survie parce que quand on applique la « destruction créative » à l’économie occidentale tout le reste doit aussi tomber.

Certaines personnes informées commencent à suspecter qu’il peut y avoir plus de choses dans le monde que la guerre en Ukraine. Elles disent que la troisième guerre mondiale a déjà commencé et que les choses vont empirer à partir de maintenant. Cela peut être difficile à déterminer pendant que nous participons aux événements qui se déroulent et que nous n’avons pas le bénéfice de la perspective historique. Il est douteux que les gens, en 1939, se soient rendus compte qu’il vivaient le commencement d’un grand conflit mondial bien que certains aient pu le soupçonner.

La situation mondiale actuelle est comme un casse-tête géant dans lequel le public général ne voit qu’une petite partie de l’image. La plupart ne se rendent même pas compte qu’il peut y avoir plus de pièces et ne se posent même pas cette question simple : pourquoi tout cela est-il en train de se passer et pourquoi est-ce que ça se passe maintenant ?

Les choses sont plus compliquées que ce que la plupart des gens pensent. Ce qu’ils voient c’est le méchant génie Vladimir « Souramane » Poutine qui envahit l’innocente Ukraine avec son armée d’enfer sans aucun motif du tout. C’est une vision simpliste pour le moins parce que rien ne se passe sans raison. Mettons les choses en perspective et voyons ce qui se passe réellement et pourquoi le monde est devenu fou sous nos yeux. Voyons de quoi il s’agit : de la troisième guerre mondiale.

La vague de pressions

L’Occident (que nous pouvons définir comme les États-Unis, l’Union Européenne et quelques autres) fait pression sur le monde entier depuis des décennies. Cela ne s’applique pas seulement aux pays hors de l’Occident mais aussi aux pays occidentaux qui ont dévié par rapport aux dictas des grands maîtres de l’Occident. Cette pression a été largement discutée et attribuée à diverses raisons, y compris au néocolonialisme, à l’hégémonie financière forcée, etc. Ce qui est intéressant en particulier concernant les 20 dernières années c’est que les pays qui ont subi des pressions n’ont rien en commun.

Parmi les pays soumis à des pressions nous trouvons la Russie, la Chine, Cuba, le Venezuela, la Libye, la Syrie, la Serbie, le Yémen et l’Iran pour n’en mentionner que quelques-uns. D’autres se sont ajoutés récemment comme l’Inde et la Hongrie. Pour comprendre pourquoi ils ont été soumis à des pressions il faut voir ce qu’ils ont en commun. Cela n’est pas facile puisqu’ils sont extrêmement différents dans la plupart de leurs aspects.

Il y a des démocraties et des pays qui ne sont pas des démocraties, des Gouvernements conservateurs et des Gouvernements communistes, des pays chrétiens, musulmans et bouddhiste etc. Ainsi, beaucoup d’entre sont évidemment alliés. On doit se demander pourquoi des pays conservateurs, religieux comme la Russie ou l’Iran s’allieraient avec les communistes sans Dieu de Cuba et du Venezuela.

Ce que tous ces pays ont en commun, c’est leur désir de gérer leurs propres affaires, d’être des pays indépendants. Cela est impardonnable aux yeux de l’Occident et doit être attaqué par tous les moyens nécessaires y compris les sanctions économiques, les révolutions de couleur et l’agression militaire totale.

L’Occident et son bras militaire, l’OTAN, avaient entouré la Russie de pays hostiles et de bases militaires, armé et manipulé l’Ukraine pour l’utiliser comme un marteau contre elle et appliquer des sanctions et des menaces. La même chose s’est passée et se passe toujours en Asie où la Chine est encerclée par tous les moyens disponibles. Cela s’applique à tous les pays indépendants mentionnés précédemment. Pendant les 10 dernières années, plus ou moins, la pression a énormément augmenté sur les pays indépendants et a atteint presque son point culminant l’année qui a précédé l’invasion russe de l’Ukraine.

Pendant l’année qui a précédé la guerre en Ukraine, les États-Unis ont envoyé leurs diplomates dans le monde entier pour augmenter les pressions. Ils étaient comme un cirque ambulant ou une bande de rock en tournée mais au lieu de divertissement, Ils lançaient des menaces : achète-nous cela et fais ce que nous te disons ou il y aura des conséquences.

L’urgence était absolue et palpable mais ensuite est arrivé la guerre en Ukraine et la pression a énormément augmenté. Pendant le premier mois de la guerre, tout le corps diplomatique de l’Occident était complètement engagé dans des menaces contre « le reste du monde » pour les obliger à isoler la Russie. Cela n’a pas fonctionné, ce qui a provoqué la panique dans le cercle politique et diplomatique des États-Unis et de l’Europe.

Toute cette pression tout au long des années et toute la peur et la panique quand cela ne fonctionnait pas est clairement en relation avec les événements en Ukraine. Cela fait partie du même « syndrome » et a la même cause.

La dimension de la dette

On a donné beaucoup d’explications sur ce qui se passe et la plus commune est la lutte entre deux avenirs possibles : un monde multipolaire dans lequel il y a plusieurs centres de pouvoir et un monde unipolaire dans lequel l’Occident (ou directement des États-Unis) gouvernent le monde. Cela est correct jusqu’à un certain point mais il y a une autre raison qui explique pourquoi cela arrive maintenant et toute l’urgence et la panique en Occident.

Récemment, le gourou de la technologie de Nouvelle-Zélande, Kim Dotcom a mis sur Twitter un fil sur la situation de la dette aux États-Unis. Selon lui, toute la dette et les passifs non financiers des États-Unis excédent la valeur totale du pays, y compris la terre. Cette situation n’est pas réservé aux États-Unis. La plupart des pays occidentaux ont une dette qui ne pourrait se payer qu’en vendant tout le pays et tout ce qu’il contient. En plus de cela, la plupart des pays non occidentaux sont submergés par une dette en dollars et sont pratiquement la propriété des mêmes financiers qui sont les maîtres de l’Occident.

Pendant les dernières décennies, l’économie des États-Unis et de l’Europe a été falsifiée à un niveau qu’il est difficile d’imaginer. Nous, en Occident, sommes en train de vivre bien au-dessus de nos moyens et nos monnaies ont été énormément surévaluées. Nous sommes capables de faire cela à travers deux mécanismes :

Le premier est l’état de réserve du dollar et l’état de semi réserve de l’euro qui ont permis à l’Occident d’exporter de l’argent digital et de recevoir des biens en échange. Cela a créé un énorme pouvoir financier pour l’Occident et lui a permis de fonctionner comme un parasite dans l’économie mondiale. Ils ont reçu beaucoup de produits gratuitement, pour le dire doucement.

Le second mécanisme de falsification est l’augmentation de la dette à un niveau auquel essentiellement nous avons engagé tout ce que nous possédons y compris nos maisons et nos terres pour conserver notre niveau de vie. Nous ne possédons rien maintenant qui ne soit pas gagé. Il y a longtemps que la dette se situe bien au-delà de notre capacité de paiement des intérêts, ce qui explique pourquoi les taux d’intérêts en Occident sont proches de zéro. Toute augmentation rendrait la dette impossible à payer et nous nous effondrerions tous en un jour.

En plus de tout cela, la falsification a créé des monnaies artificiellement fortes en Occident, ce qui a augmenté son pouvoir d’achat pour des bien cotés en monnaies non occidentales. Ces mécanismes ont aussi permis que l’Occident ait des économies de services gonflées et défaillantes dans lesquelles les inefficacités sont incroyables. Nous avons des groupes géants de personnes dans nos économies qui non seulement ne créent pas de valeur mais la détruisent systématiquement. Ce qui maintient le niveau de vie de l’Occident à présent, c’est une petite minorité de personnes productives, l’augmentation constante de la dette et le parasitisme au prix du reste du monde.

Les personnes qui sont les maîtres de toute cette dette en réalité possèdent tout ce que nous pensons que nous possédons. Nous, en Occident, ne possédons rien en ce moment, nous pensons seulement que nous l’avons. Mais qui sont nos véritables maîtres ? Nous savons plus ou moins qui ils sont parce qu’ils se réunissent tous les ans au Forum Economique Mondial de Davos avec les élites politiques occidentales dont ils sont également les maîtres.

Il est évident que les maîtres de nos dettes s’inquiètent de plus en plus et que leurs inquiétudes ont augmenté parallèlement à la plus forte pression exercée par l’Occident sur le reste du monde. Lors de la dernière réunion de Davos, l’état d’esprit était sombre et de panique en même temps, très semblable à la panique qui a régné parmi les élites politiques occidentales quand l’isolement de la Russie a échoué.

Que va-t-il se passer ?

La panique de nos propriétaires et de leurs politiciens est compréhensible parce que nous sommes arrivés à la fin du chemin. Nous ne pouvons plus conserver notre niveau de vie grâce à l’augmentation de la dette et au parasitisme. La dette est arrivée au-delà de ce que nous possédons comme garantie et nos monnaies en sont au point de perdre de leur valeur. Nous ne pouvons plus obtenir des choses gratuitement du reste du monde ou payer notre dette et encore moins payer les intérêts de celle-ci. Tout l’Occident est sur le point de s’effondrer et notre niveau de vie est sur le point de baisser de façon massive. C’est ce qui a provoqué la panique de nos maîtres et ils ne voient que deux scénarios possibles :

–Dans le premier scénario, la plupart des pays de l’Occident et nous tous à l’intérieur de ces pays nous déclarons en banqueroute et effaçons la dette par décret, une chose que les États souverains peuvent faire. Cela effacerait aussi la richesse et le pouvoir politique de nos patrons.

–Dans le second scénario, nos maîtres se chargent de la garantie pendant l’effondrement. La garantie, c’est nous et tout ce que nous possédons.

Il n’y a pas besoin d’être un génie pour voir quel scénario on a choisi. Le plan pour le second scénario est prêt et il est en train d’être mis en place pendant que nous parlons. Il s’appelle « le grand recommencement » et il a été construit par les personnes qui sont derrière le Forum Economique Mondial. Ce plan n’est pas un secret et peut être vu jusqu’à un certain point sur le site Internet du WEF.

Le « grand recommencement » est un mécanisme pour la saisie de toutes les garanties des dettes qui inclut les actifs des débiteurs, les actifs de leur ville ou de leur municipalité, les actifs de leurs Etats et la plupart des actifs des corporations qui ne sont pas encore entre les mains de nos maîtres.

Ce mécanisme de saisie d’actifs a plusieurs composantes mais les plus importantes sont les quatre suivantes :

–L’abolition de la souveraineté : un pays souverain (indépendant) est un pays dangereux parce qu’il peut choisir de ne pas payer sa dette. La diminution de la souveraineté a été une priorité pour le capital qui vit de la rente et on a tenté plusieurs schémas comme l’Association Transatlantique du Commerce et l’Association d’Investissement Transpacifique mais le schéma qui a eu le plus de succès est, sans aucun doute, l’Union Européenne elle-même.

–La décélération de l’économie : l’économie occidentale (et de fait, l’économie mondiale) doit être réduite d’une façon très importante. Cet ajustement à la baisse est nécessaire parce que l’économie occidentale est falsifiée de manière massive et doit être réduite à son niveau réel qui peut être de la moitié de son niveau actuel ou de moins. Le démantèlement lent a aussi pour but d’éviter un choc en retour qui pourrait causer des troubles sociaux qui seraient une menace pour nos propriétaires. Par conséquent, un renversement contrôlé est préférable à un choc incontrôlé. Ce renversement contrôlé est déjà en cours et a été en cours ces derniers temps. On peut mentionner beaucoup d’exemples y compris la politique énergétique de l’Union Européenne et des États-Unis qui est conçue pour saboter la demande pendant et après l’épidémie.

–La récolte d’actifs (vous ne serez propriétaire de rien et vous serez « heureux ») : on prendra tous les actifs qu’on peut utiliser comme garantie de notre dette privée et collective ou publique. C’est un objectif clairement établi du « grand recommencement » mais la façon dont il sera amené à bien est moins claire.

Le contrôle total des Gouvernements occidentaux (et de fait de tous les Gouvernements) semblerait être nécessaire pour cela. Cette condition préalable est plus proche que ce qu’on pourrait penser parce que la plupart des Gouvernements occidentaux semblent avoir des dettes envers les grands pouvoirs financiers qui se réunissent à Davos. Le processus se « vendra » comme une restructuration sociale nécessaire due à la crise économique et au réchauffement de la planète et aura pour résultat une diminution massive du niveau de vie des gens ordinaires mais pas des élites.

–L’oppression : beaucoup de gens n’aimeront pas cela et un soulèvement est probable même si le renversement se réalise graduellement. Pour éviter cela, on est en train de mettre en place un mécanisme de contrôle social qui diminuera au minimum la liberté personnelle, la liberté d’expression et la vie privée. On créera aussi une dépendance presque absolue de l’individu par rapport à l’État. Cela doit se faire avant qu’on puisse réaliser complètement le renversement économique ou il y aura une révolution. Ce mécanisme est déjà mis en place avec enthousiasme en Occident comme chacun peut le voir avec ses yeux et ses oreilles.

La Russie, la Chine et les autres pays indépendants

Quel est l’influence de la Russie, de la Chine et de la guerre en Ukraine dans tout cela ? Pourquoi toutes ces pressions occidentales tout au long des années et pourquoi maintenant toute cette panique ? Une partie de la raison des pressions sur les pays indépendants, en particulier la Russie et la Chine, est simplement qu’ils ont résisté à l’hégémonie occidentale. Cela est suffisant pour entrer dans la liste des « rebelles » pour l’Occident. Mais pourquoi les pressions ont-elles augmenté ces dernières années ? La raison en est que la Russie et la Chine ne peuvent être soumises à travers la banqueroute et la saisie de leurs actifs. Elles ont une toute petite dette en monnaies occidentales, ce qui signifie que les maîtres des dettes de l’Occident ne sont pas les maîtres de la Russie et de la Chine (comme ils sont les maîtres de l’Occident et du « tiers-monde » endetté ) et qu’ils ne peuvent acquérir ces pays à travers leur dette. La seule façon pour eux de se les approprier est un changement de régime. Leurs Gouvernements doivent être affaiblis par n’importe quel moyen, y compris les sanctions économiques et les moyens militaires, d’où l’ utilisation de l’Ukraine comme avant-centre pour la Russie et de Taiwan pour la Chine.

Soumettre la Russie et la Chine est un problème de curvie pour nos maîtres parce que quand on applique la doctrine de la « destruction créative » à l’économie occidentale, tout le reste doit aussi tomber. Si l’économie occidentale tombe et qu’un grand bloc économique de l’est ne participe pas à la chute, ce sera un désastre pour l’Occident. Le nouveau bloc obtiendra un pouvoir économique important et éventuellement une espèce de nouvelle hégémonie multipolaire alors que l’Occident descend vers une période obscure et perd son importance. Par conséquent, le monde entier doit tomber pour que le « grand recommencement » fonctionne. La Russie et la Chine doivent être soumises par n’importe quel moyen ainsi que l’Inde et d’autres nations obstinées.

C’est ce qui a alimenté la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent et alimentera la poursuite de la troisième guerre mondiale. Les élites des propriétaires occidentaux vont vers la guerre pour conserver leur richesse et leur pouvoir. Tout ceux qui résistent doivent être soumis pour que l’Occident aille vers le « grand recommencement » planifié.

La raison de la panique actuelle parmi les élites occidentales est que « le projet Ukraine » ne fonctionne pas comme elles l’avaient prévu. Au lieu que la Russie soit ensanglantée sur le champ de bataille, ce sont l’Ukraine et l’Occident qui saignent. Au lieu que l’économie russe s’effondre et que Poutine ne soit remplacé par un dirigeant compatible avec Davos, c’est l’économie de l’Occident qui est en train de s’effondrer.

Au lieu que la Russie soit isolée, c’est l’Occident qui est de plus en plus isolé. Et, le comble, c’est que l’Europe a fourni aux Russes les moyens de détruire leurs économies en fermant partiellement leurs industries et la raison pour le faire.

Sans les ressources russes, il n’y a pas d’industrie européenne et sans industrie, il n’y a pas d’impôts pour payer les prestations pour le chômage, les pensions, la santé et presque tout ce qui maintient unies les sociétés européennes. Les Russes à présent ont la capacité de concevoir un processus de changement en Europe qui n’est pas précisément ce que les gerfauts de Davos ont planifié.

Un choc incontrôlée pourrait faire tomber la tête de Davos, littéralement, et c’est ce qui provoque la peur et la panique dans le cercle de l’élite. La seule solution pour elle est de poursuivre la troisième guerre mondiale et d’attendre que ça aille mieux.

Que faire

Le « grand recommencement » de l’économie mondiale est la cause directe de la troisième guerre mondiale. En acceptant que c’est ce qui est en train de se passer, que peut-on faire ?

De l’intérieur de l’Occident, on peut faire peu. La seule façon est d’éliminer d’une certaine manière Davos de l’équation mais il est très probable que cela n’arrivera pas pour deux raisons : la première est que les grands tenants du recommencement de Davos sont trop imbriqués dans l’économie et dans la politique occidentale. Davos est comme un poulpe avec ses tentacules et ses ventouses à l’intérieur des cercles de l’élite, des médias et du Gouvernement de tous les pays. Ils sont trop implantés pour être éliminés facilement.

La seconde raison est que la population occidentale a le cerveau lavé et est en général ignorante. Le niveau de son lavage de cerveau est tel qu’une grande partie d’entre nous veut réellement redevenir pauvre bien que nous utilisions le mot « vert » pour « pauvre » parce que ça sonne mieux. Malgré ce sombre panorama , il y a des indices indiquant qu’il peut y avoir des divisions à l’intérieur des élites occidentales.

Mais hors de l’Occident, il y a certaines mesures qui peuvent être prises et qui doivent être prises. Certaines d’entre elles sont drastiques et certaines sont en train d’être prises pendant que nous parlons. Parmi ces mesures, on trouve les suivantes :

–Les pays indépendants, avec à leur tête la Russie, la Chine et l’Inde doivent créer un bloc pour s’isoler d’un Occident radioactif. Cet isolement non seulement doit être économique mais aussi politique et social. Leur système économique doit divorcer de l’Occident et devenir autonome. Leur culture et leur histoire doivent être défendues contre les influences occidentales et le révisionnisme. Ce processus semble être en marche.

–Les pays souverains doivent interdire toutes les O.N.G. patronnées par l’Occident, qu’elles soient patronnées par des États ou par des individus. De plus, ils doivent interdire tous les médias patronnés par l’Occident et écarter de toutes les écoles et de toutes les universités le patronage et l’influence occidentale. Ils doivent quitter toutes les institutions internationales y compris éventuellement les Nations Unies parce que tous ces organismes internationaux sont contrôlés par l’Occident. Ensuite ils devront être remplacés par de nouvelles institutions à l’intérieur du nouveau bloc d’États souverains.

–Ils devront, à un moment donné, déclarer non grata le dollar et l’euro. Cela signifie qu’ils devront déclarer le non-paiement de toutes les dettes dans ces monnaies mais pas des autres dettes. Le plus probable est que cela arrivera dans une étape postérieure mais c’est inévitable.

Cela créera une situation dans laquelle l’Occident retombera dans l’obscurité sans entraîner les autres avec lui si nous réussissons à échapper au feu nucléaire.

