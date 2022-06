Le Venezuela peut demander une alerte rouge d’ Interpol contre Marco Rubio

Le Gouvernement du Venezuela a assez d’éléments pour demander une alerte rouge à l’organisation internationale de police criminelle (Interpol) contre le sénateur étasunien Marco Rubio pour avoir conspiré pour assassiner le président Nicolas Maduro. C’est ce qu’a répondu le premier vice-président du Parti Socialiste Uni du Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, après que Rubio ait dit qu’il demandait au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, de demander à Interpol l’émission d’une alerte rouge internationale pour soi-disant arrêter le président vénézuélien qui réalise une tournée dans plusieurs pays.

« Qui a des éléments pour demander une alerte rouge contre Marco Rubio ? Le Venezuela, parce qu’il a participé ouvertement à la conspiration pour assassiner un président, pour saboter le système électrique lors de l’attaque du 7 mars 2019. » Cabello a rappelé que Rubio avait annoncé ce qui allait arriver « avant que cela n’arrive. Ici, on a des éléments pour ouvrir une enquête, » a-t-il déclaré lors de la conférence de presse hebdomadaire du parti.

Cabello a fait ces déclarations après que Rubio ait appelé instamment dans une lettre Merrick Garland à faire pression sur Interpol pour qu’elle publie un mandat d’arrêt concernant le président Maduro. Le sénateur républicain étasunien a ajouté que le président vénézuélien doit affronter un procès pour sa soi-disant collaboration avec des organisations terroristes pour utiliser des drogues illégales comme arme contre les États-Unis.

Cabello a qualifié Rubio de délinquant mafieux. « Marco Rubio est un délinquant. Il sera sénateur aux États-Unis mais c’est un délinquant. Pablo Escobar (Gaviria) en Colombie aussi a été un délinquant. Ils appartiennent à des mafias. Ils ont des liens avec des mafias. (Rubio ) a des parents liés et condamnés pour trafic de drogue là, aux États-Unis. C’est un mafieux, un escroc. »

De plus, Rubio est financé par l’Association Nationale des Armes (NRA ) a rappelé Cabello. Aussi bien Rubio que cette organisation ont été très critiqués après les violences perpétuelles et les fusillades aux États-Unis parmi lesquelles se détachent celle du 24 mai dans une école primaire de Uvalde, Texas, qui a fait 21 morts dont 19 étudiants et une autre, le 10 mai à Buffalo, New York, lors de laquelle un homme blanc armé a assassiné des afro-descendants pour des motifs raciaux dans un supermarché. Mais, en plus de cela, il y a toujours, presque tous les jours, des fusillades similaires: par exemple, entre le 4 et le 5 juin, il y a eu 10 fusillades qui ont fait 18 morts et 57 blessés, selon une O.N.G. qui contrôle ces faits.

Une partie de la population considère qu’on doit mettre des restrictions à la vente et au port d’armes aux États-Unis mais la plus grande partie du parti républicain, dont le sénateur Rubio et des organisations comme la NRA s’y opposent fermement.

Cabello a dit que Rubio n’a pas assez d’autorité pour réaliser la demande d’arrestation de Maduro. « De lui, personne n’en fait cas, il a très peu d’autorité, ils le considèrent comme quelqu’un de très irrationnel en politique parce que rien de ce qu’ils peuvent alléguer n’est une véritable accusations contre notre président Nicolas Maduro, » a-t-il noté. « C’est la haine qu’ils ont d’un peuple qui ne la leur a pas rendue, » a-t-il déclaré en évoquant le blocus que le Gouvernement étasunien applique au Venezuela et qui affecte principalement sa population.

Rubio a fait cette demande au milieu de la tournée internationale que réalise Maduro depuis le 7 juin passé et qui l’a conduit en Turquie, en Algérie, en Iran et au Koweït.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://albaciudad.org/2022/06/cabello-le-responde-a-marco-rubio-venezuela-tiene-suficientes-elementos-para-solicitar-un-codigo-rojo-de-interpol-en-su-contra/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/le-venezuela-peut-demander-une-alerte-rouge-d-interpol-contre-marco-rubio.html