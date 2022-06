Mexique : Beau et attaqué

Par Wladimir Castillo Soto, Resumen Latinoamericano, 31 mai 2022

Une fois de plus, il est prouvé que tout Gouvernement qui s’oppose aux politiques établies par le centre de pouvoir impérial sera attaqué tôt ou tard par ses laquais locaux, par ses pays satellites (y compris l’Union Européenne) et par l’hydre elle-même, les États-Unis, qui fixent des doctrines et de grandes orientations qui, selon eux, montrent leur supériorité, leur permet d’exiger la soumission de tous et établissent que ceux qui n’obéissent pas seront attaqués, assiégés, sanctionnés, bloqués et vilipendés jusqu’à ce qu’on arrive au tristement fameux « changement de régime » par n’importe quel moyen.

Le Mexique a le malheur d’être le voisin des États-Unis, une réalité qui se reflète douloureusement dans la perte de plus de la moitié de son territoire pendant le XIXe siècle. Mais le mauvais voisin ne s’est pas arrêté là, à travers les Confédérés, il a collaboré avec les Français dans leur invasion du Mexique. Leur ingérence dans les affaires intérieures du Mexique a été constante, par exemple, pendant la révolution mexicaine, l’ambassadeur yankee Henry Lane Wilson a conspiré ouvertement avec le traître Victoriano Huerta jusqu’à obtenir la démission et ensuite l’assassinat du président Madero et du vice président Pino Suárez.

L’ingérence impérialiste se poursuit dans Notre Amérique et dans le monde. Aujourd’hui, le Mexique et le président Andres Manuel Lopez Obrador sont l’un de ses principaux objectifs politiques.

La campagne interne contre lui s’exprime dans des attaques incessantes de la presse traditionnelle financée par une oligarchie qui a vu diminuer certain de ses privilèges et qui, de plus, est encouragée depuis l’étranger par le pouvoir impérial, à s’opposer et à torpiller en permanence la gestion du président et de son Gouvernement.

Plus récemment, la presse indépendante mexicaine a montré l’ingérence du Gouvernement des États-Unis dans des processus internes, ingérence dénoncée par le président Lopez Obrador lui-même. Il n’y a aucun doute que face à sa ténacité et à sa persévérance pour conserver la souveraineté et l’indépendance du Mexique sur tous les fronts et sur toutes les scènes, les attaques de l’impérialisme et de ses laquais ont augmenté.

Les formes et les moyens d’agression dans les processus de déstabilisation sont variés. L’un des plus utilisés est l’activation de la « société civile » ou des « mouvements sociaux » en engageant dans ceux-ci des secteurs de l’opposition interne, des jeunes entraînés et des bandes de criminels de toutes sortes. Aujourd’hui, la plus grande ambassade des États-Unis se trouve au Mexique. Une bonne partie de son personnel, des centaines, appartient à des agences de sécurité et du renseignement et est utilisée pour promouvoir, financer et organiser la déstabilisation du pays, une pratique commune des ambassades étasuniennes dans les pays qui d’une certaine façon s’opposent à leurs desseins et à leurs ordres. Ils le font en établissant des contacts avec des fonctionnaires de l’administration publique d’un des ministères importants comme la défense, l’intérieur, la sécurité, etc. Ils le font aussi en activant et en finançant l’opposition et les O.N.G. et en mettant à travailler à plein régime les grands médias dans l’objectif principal de créer les conditions pour détruire et destituer AMLO et son Gouvernement.

En réalisant les recherches pour écrire cet article, j’ai vu quelque chose que je pense qu’il est important de mentionner : dans un commentaire à la publication de l’article « Lopez Obrador qualifie de trahison le rejet de la réforme électrique, » d’un journal vénézuélien dans son profil sur Facebook, il apparaissait un lien : https://m.facebook.com/story.php

dans lequel ils assuraient qu’ils allaient donner la liste avec les noms des « employés » de l’ambassade qui ont été chargés de tout ce dont on vient de parler. Ce commentaire a été rapidement éliminé de ce fil mais « Il n’y a pas de fumée sans feu. »

Au peuple mexicain à son chef de l’Etat, ils font payer le fait de ne pas oublier qu’ils ont été spoliés de leur territoire, de le rappeler et de réclamer la reconnaissance de faits historiques clairs et précis comme le vol de continents complets et de leurs richesses, l’assassinat de peuples entiers avec leur culture et leur langue et l’esclavage 2 000 000 d’êtres humains. Il leur font payer le fait de croire à l’indépendance et à la souveraineté des peuples en honorant et en respectant la charte des Nations Unies et en croyant qu’il est nécessaire que le monde soit multipolaire.

Ils ne peuvent pas pardonner au président de penser à répartir les terres entre les paysans et les indigènes ni les autres postulats de la quatrième transformation ni sa dénonciation de la maltraitance des immigrés aux États-Unis, surtout des enfants. Ils ne lui pardonnent pas d’avoir reçu le président constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, lors de son investiture ni la formation du Groupe de Puebla contre la position de feu le vil groupe de Lima et ils lui pardonnent encore moins de s’opposer à l’imposition de sanctions et au blocus de Cuba, du Venezuela et d’autres pays qui ont été agressés par ce type d’actions unilatérales et illégales qui portent atteinte profondément aux citoyens des pays touchés.

La défense des intérêts mexicains comme, par exemple la nationalisation du lithium et la lutte pour renationaliser l’industrie électrique ainsi que le refus de se soumettre à « l’Occident » dans ses sanctions contre la Russie pour son opération militaire en Ukraine sont des actions d’AMLO qui ont rendu furieux les impérialiste et les colonialistes, les racistes et les néolibéraux.

Son admiration pour Bolivar et le projet d’union et d’intégration de nos peuples il l’a clairement exprimée dans son discours de commémoration du 238 ème anniversaire de la naissance du Libérateur dans lequel il nous dit : « La lutte pour l’intégrité des peuples de Notre Amérique continue d’être un bel idéal. Il n’a pas été facile de faire à nouveau une réalité de ce bel objectif. Les obstacles principaux ont été le mouvement conservateur des nations d’Amérique, les ruptures dans les rangs du mouvement libéral et la suprématie des États-Unis sur le continent… » Et ensuite il a dit que cette lutte doit continuer jusqu’à ce qu’elle se renforce.

Enfin, sa position claire, ferme et loyale envers Notre Amérique, face a l’exclusion de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela du sommet des Amériques de juin prochain ouvre encore plus la brèche existante entre AMLO et le Gouvernement des États-Unis et augmente le risque d’agressions de toutes sortes qu’il subit depuis qu’il est arrivé au pouvoir.

Sans doute, le président Lopez Obrador va continuer à avoir le soutien de la grande majorité du peuple mexicain qui a appris à résister et à combattre les brutales campagnes contre son pays. Le référendum révocatoire du 10 avril dernier montre ce soutien et prouve aussi que la conscience du peuple mexicain a augmentée et s’est renforcée. Le président, son équipe et les militants de Morena et des autres forces qui le soutiennent devront travailler durement pour conserver la mobilisation populaire et pour que le soutien du peuple s’amplifie et se renforce de plus en plus parce que les attaques intérieures et extérieures vont augmenter.

Tout au long de sa vie politique, le président Lopez Obrador a montré la force de ses convictions, sa ténacité pour continuer la lutte pour un monde meilleur et sa capacité à surmonter les obstacles. Ceux qui le connaissent sont certains qu’avec le peuple mexicain et les autres peuples de la grande Patrie il sera capable de vaincre les attaques actuelles et futures contre sa patrie, son peuple et son Gouvernement.

Vive le Mexique beau et chéri !

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/31/mexico-lindo-y-agredido/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/mexique-beau-et-attaque.html