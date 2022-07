Pérou : Pérou Libre demande au président Castillo de démissionner du parti

La Havane, 29 juin, (RHC) Le Parti Pérou Libre (PPL), a demandé publiquement au président Pedro Castillo de démissionner de l'organisation qu’il a représenté lors des élections et annoncé l’ouverture d’un procès interne contre lui, selon un communiqué publié.

Une note du Comité exécutif national, de la Commission Politique et des élus au parlement du Parti du Pérou libre, "'invite le président Pedro Castillo à démissionner irrévocablement, avant d'entamer une procédure disciplinaire administrative contre lui.

"Il est nécessaire de souligner que les politiques entreprises par son gouvernement ne sont pas conformes à ce qu’il a promis lors de sa campagne électorale et encore moins au programme et à l'idéologie du Parti, mettant en œuvre le programme néolibéral", le grand perdant des élections.

Ces critères avaient été avancés à plusieurs reprises par le secrétaire général du Parti du Pérou Libre, Vladimir Cerrón, après que tous les ministres de l'organisation aient été écartés du gouvernement.

"Notre parti continuera à se battre pour la conquête de ses aspirations légitimes, qui sont sans aucun doute non négociables et inébranlables, pour parvenir à un pays démocratique, décentralisé, inclusif, internationaliste, humaniste et pleinement souverain, comme le stipule son idéologie", ajoute le communiqué.

Cette décision a surpris, malgré les critiques du parti Pérou Libre et de ses législateurs au gouvernement, car les membres du groupe sont d’accord avec les factions formées par des membres détachés du parti dirigé par Cerrión, lors des votes du Congrès, notamment contre la droite.

