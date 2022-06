Pérou : Un sondage reflète la complexité de la crise politique

Un nouveau sondage reflète la complexité de la crise politique péruvienne car il indique que le président Pedro Castillo a un faible taux d’approbation mais que le P arlement d’opposition qui cherche à le destituer en a un encore plus bas.

Le sondage de l’entreprise privée IPSOS révèle que Castillo a une approbation de seulement 23%, que le Congrès de la république a un taux d’approbation plus faible, de 16 % et sa présidente Maria Carmen Alva, qui semble diriger l’opposition, 17 %.

L’opposition de droite a cherché avec un grand soutien des médias à transformer la perte de popularité de Castillo en mobilisation pour le déstabiliser, le renverser ou l’obliger à démissionner.

Mais la participation a toujours été réduite sauf à une occasion où il y a eu une participation importante du public à cause pour divers es raisons et sans que la mobilisation ait été convoquée par les partis d’opposition qui se battent pour diriger le mouvement et qui sont discrédités et méprisés.

Le sondage d’Ipsos demand ait aux personnes interrogées les raisons de la faible assistance aux marches contre Castillo bien qu’elles possèdent la logistique, une propagande massive et même fassent cadeau de chemisettes et d’autres encouragements. La première raison qui a été donnée est que 35% des gens « ne pensent pas que le pays s’améliorera si seul Castillo s’en va, » suivi e de près par le désintérêt pour la politique (35%) en relation avec le discrédit des partis

D’autres réponses montrent que « les gens n’ont pas confiance en ceux qui organisent les marches » (22%), « beaucoup pensent que les accusations de corruption contre Castillo sont fausses et font partie de la campagne de l’opposition » (8%) ou « ne sont pas graves et que cela arrive sous tous les Gouvernements. »

IPSOS a traité à nouveau le thème de l’ A ssemblée C onstituante après avoir été critiqué par ceux qui considèrent qu’un sondage de l’entreprise qui révèle seulement 7% en faveur de la consultation du peuple est orient é contre le projet gouvernemental de référendum.

Cette fois, le sondage demand ait si les personnes interrogées veulent ou non une A ssemblée C onstituante qui change totalement à la Constitution : 29 % ont répondu oui, 25 % on choisi les réformes effectuées par le Parlement et seulement 18 % sont favorables au maintien de la Constitution néolibérale en vigueur.

Dans un sondage récent de l’ I nstitut non-gouvernemental d’ E tudes P éruviennes qui envisage simplement le dilemme pour ou contre, la différence entre les opinions pour la C onstituante (40 %) et contre (49 %) est en dessous de la marge d’erreur malgré une campagne politique et médiatique de l’ A ssemblée contre.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/13/peru-nueva-encuesta-refleja-complejidad-de-crisis-politica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/perou-un-sondage-reflete-la-complexite-de-la-crise-politique.html