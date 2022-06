Salvador : Les bandes criminelles essaient « d’évoluer vers une guérilla » avec l’aide d’organisations internationales

Selon le président du Salvador, des entités internationales, des O.N.G. et l’opposition apportent « une couverture légale, médiatique, politique et financière » aux bandes criminelles.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a dénoncé le fait que les bandes criminelles dans le pays « sont en train de tenter d’évoluer vers une guérilla » avec l’aide d’organismes internationaux, d’ O.N.G. et de l’opposition salvadorienne.

« Les captures de membres des bandes criminelles se font de plus en plus dans des campements clandestins en zone rurale. Il est évident que les bandes criminelles sont en train d’essayer d’évoluer vers une guérilla étant donné qu’il leur est impossible d’affronter nos agents et nos troupes dans les zones urbaines, » a écrit Bukele, samedi sur Twitter.

« Cette « évolution », il la font sous les auspices d’organismes internationaux, d’O.N.G. et de l’opposition qui leur donnent une couverture légale, médiatique, politique et financière, » a-t-il ajouté dans un autre tweet et il a indiqué qu’il ne permettrait pas cette évolution. La police et les forces armées « désarticulent 3 à 4 campements par jour, » dans des zones rurales et « dans tous, elles trouvent des armes, de la drogue, de l’argent, du matériel de communication, des documents d’extorsion et évidemment des criminels qui, dans presque tous les cas, ouvrent le feu » sur les forces de l’ordre.

« En 1992, la guerre ne s’est pas achevée »

Lors de la présentation du rapport sur sa troisième année de mandat devant le Congrès, la semaine dernière, Bukele a affirmé que le Salvador, « est sur le point de gagner la guerre contre les bandes criminelles, » quelque chose que, jusqu’à récemment, « beaucoup pensaient impossible. »

« En trois ans, nous avons retiré aux pouvoirs factuels leur autorité et nous l’avons donnée au peuple salvadorien comme je l’avais promis, » a-t-il dit au milieu d’une grande ovation. « En 1992, la guerre [civile salvadorienne] n’a pas été terminée , elle a seulement changé de forme, » a-t-il déclaré. Il a accusé « l’élite politique, patronale, » les très mauvais systèmes de santé et d’éducation et les « politiques publiques conçues pour les bénéfices privés » qui ont provoqué l’apparition des bandes criminelles en les transformant en « monstres» d’être à l’origine des décennies de violence.

Le président a aussi attaqué les organismes qui ont dénoncé des violations des droits de l’homme par les corps de sécurité sous le régime d’exception décrété en mars dernier et il a signalé que maintenant, le Salvador « est un pays souverain » et qu’il prendra les « bonnes » décisions au bénéfice de la société salvadorienne.

« Nous sommes depuis deux mois sous le régime d’exception et les gens savent déjà ce que c’est que de vivre sans bandes criminelles, » a conclu le président. À ce sujet, les résultats d’une récente enquête ont révélé que neuf Salvadoriens sur 10 (88,2 %) considèrent qu’actuellement, la délinquance dans le pays a diminué.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/12/el-salvador-bukele-denuncia-que-las-pandillas-tratan-de-evolucionar-hacia-una-guerrilla-con-ayuda-de-organizaciones-internacionales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/salvador-les-bandes-criminelles-essaient-d-evoluer-vers-une-guerilla-avec-l-aide-d-organisations-internationales.html