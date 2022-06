Venezuela : Arrivée d’une délégation des Etats-Unis

Lors de la remise du prix national de journalisme, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a aussi fait savoir que le président de l’Assemblée Nationale, Jorge Rodriguez, a reçu une délégation du Gouvernement étasunien pour discuter de l’ordre du jour bilatéral entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a reçu « une importante délégation des États-Unis et travaille pour donner une continuité à l’ordre du jour bilatéral entre le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement du Venezuela, » a annoncé le président vénézuélien, Nicolas Maduro. « Cette délégation est venue donner une continuité au dialogue et à l’ordre du jour engagés le 5 mars dernier entre les deux pays. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/06/macron-pide-venezuela-iran-vendan-petroleo-a-europa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/venezuela-arrivee-d-une-delegation-des-etats-unis.html