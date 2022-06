Venezuela : L’armée a démantelé 257 camps de groupes illégaux

La Habana, 3 juin (RHC) Les Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) ont démantelé cette année un total de 257 camps appartenant à des groupes irréguliers venus de Colombie, a rapporté le haut commandement militaire du Venezuela.

Lors d'une évaluation de l'opération Bouclier bolivarien 2022, présidée par le président Nicolás Maduro, le commandant stratégique opérationnel des FANB, Domingo Hernández, a déclaré que parmi les sites découverts, 202 étaient destinés à la fabrication d'explosifs, 32 à la logistique et 23 à la fabrication de stupéfiants.

Dans le cadre du déploiement défensif dans les États limitrophes de la Colombie, notamment Apure, Táchira et Zulia, les militaires ont désactivé 1 360 engins explosifs improvisés et 1 397 bidons enterrés par des gangs irréguliers pour couvrir leurs voies de passage en territoire vénézuélien.

À Apure et Táchira, la saisie de matériel militaire s'est élevée à 3 400 articles, dont des uniformes de l'armée colombienne et du matériel de campagne.

Lors de la réunion avec le haut commandement militaire, le président Nicolás Maduro a ordonné un renforcement des opérations militaires et policières afin de démanteler complètement les groupes dits "Tancol", c'est-à-dire les terroristes armés et les trafiquants de drogue venus de Colombie.

Maduro a souligné l'importance d'exercer une pression permanente pour garantir l'extermination des restes de ces structures paramilitaires, et a appelé au renforcement de l'union civile-militaire-policière pour faire face à toute tentative d'agression contre la stabilité nationale.

Le Président vénézuélien a demandé aux Forces Armées Nationales Bolivariennes de rester en état d'alerte face aux conspirations visant à empêcher la reprise économique, à attaquer les raffineries et les services publics, et à mener des attaques contre les établissements policiers et militaires du pays.

Maduro a également ordonné aux forces armées de lancer des opérations défensives vers l'est du Venezuela, afin d'éradiquer toute activité irrégulière dans les États d'Anzoátegui, Sucre, Delta Amacuro et Monagas.

