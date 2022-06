Venezuela : L'Iran livre un pétrolier au Venezuela 

Les présidents de l'Iran, Ebrahim Raisi, et du Venezuela, Nicolás Maduro, ont participé ce samedi à la cérémonie de livraison du pétrolier Yoraco, d'une capacité de 800 000 barils de pétrole brut qui a été fabriqué par la société iranienne Sadra. La cérémonie de livraison a eu lieu ce samedi par le biais d'une vidéoconférence avec les autorités représentant la compagnie pétrolière du Golfe Persique, au cours de laquelle le président vénézuélien a souligné que la livraison du navire Yoraco "démontre la capacité industrielle de la République islamique d'Iran".

"Le plan de construction de navires pour notre compagnie pétrolière PDVSA était un plan du commandant (Hugo) Chávez pour renforcer notre industrie pétrolière et lui éviter toute agression de l’empire", a-t-il souligné.

Ce navire est le deuxième de quatre pétroliers faisant l’objet d’accords entre le Venezuela et l’Iran, en raison des progrès significatifs réalisés dans l'industrie et la construction navale au cours des dernières années, ce qui a permis de développer plusieurs projets nationaux et internationaux.

Au nom du peuple vénézuélien et des travailleurs de la PDVSA, le chef de l'État vénézuélien a exprimé sa gratitude à l'Iran.

Le navire a été construit par l'Industrial Shipping Company of Iran, Salman Zarbi (SADRA) et appartient à la catégorie Aframax dans laquelle sont classés les pétroliers d'une capacité de charge comprise entre 80 000 et 125 000 tonnes. Le Venezuela avait déjà reçu un premier pétrolier géant Aframax, capable de transporter jusqu'à 113 000 tonnes de pétrole.

