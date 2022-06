Venezuela : L’Uruguay révoque le permis de survol d’un avion vénézuélien

Comme on s’en souvient, le 8 juin dernier un Boeing-747 de la compagnie aérienne vénézuélienne Emtrasur à été retenu par les autorités argentines sur l’aéroport d’Ezeiza après avoir été bloqué par manque de carburant.

L’avion est arrivé à Buenos Aires le 6 et avait prévu d’aller à Montevideo deux jours plus tard mais l’Uruguay lui a refusé l’accès à son espace aérien alors qu’il était en vol. Il a donc dû rentrer à l’aéroport argentin où il a été retenu. Les 14 membres d’équipage vénézuéliens et les 5 Iraniens qui voyageaient à bord ont été accueillis dans un hôtel de la capitale argentine après qu’on leur ait pris leur passeport. Les autorités judiciaires disent que l’avion faisait l’objet d’une enquête.

Jusqu’à mercredi, aucune autorité en Argentine n’a lancé d’accusation contre les 19 membres d’équipage. Sur demande de la procureur Cecilia Incardona, mercredi, on a demandé à nouveau une réponse écrite au FBI nord-américain, à la FI Argentine, à la chancellerie, au ministère de la sécurité ou à tout autre organisme qui souhaite se présenter s’il existe une plainte ou des suspicions concernant les 19 membres d’équipage.

Communiqué du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela :

La République Bolivarienne du Venezuela condamne catégoriquement l’action irresponsable des autorités aéronautiques de l’Uruguay qui ont révoqué le permis de survol accordé à l’entreprise vénézuélienne Emtrasur alors que l’avion se trouvait dans les airs et accomplissait son itinéraire entre l’aéroport international d’Ezeiza (Argentine) Montevideo et Caracas pour faire son escale technique d’approvisionnement en combustible.

L’équipage de l’avion s’est vu obligé de retourner immédiatement à l’aéroport d’Ezeiza en Argentine en n’ayant pas le combustible réglementaire et en mettant en grave danger la vie de l’équipage.

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant la communauté aéronautique internationale cette action regrettable qui aurait pu occasionner une tragédie, des pertes humaines et des dommages pour les deux nations en plus de violer de manière flagrante les libertés de l’air selon l’article 142 la loi organique de l’autorité aéronautique civile.

Une fois qu’il a eu atterri, on a pu constater que l’avion avait seulement 17 000 litres de combustible, ce qui est très en dessous de ce qui est recommandé par la procédure d’opération standardisée d’Emtrasur qui est de 20 000 litres.

La République Bolivarienne du Venezuela considère comme inacceptable ce fait et exige des autorités du Gouvernement uruguayen des explications à ce sujet. En même temps, elle exhorte à veiller à la sécurité et à la fraternité qui ont guidé historiquement les relations entre les deux nations.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

https://albaciudad.org/2022/06/venezuela-repudia-accion-de-autoridad-aeronautica-de-uruguay-por-revocar-permiso-de-sobrevuelo-de-avion-de-emtrasur/

